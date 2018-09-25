Совсем не как в сериалах. Новосибирские хирурги делают операцию сложнее пересадки сердца

Как журналист ТАСС наблюдал сложнейшую и редкую операцию на сердце. Совпадают ли ожидания зрителя, оказавшегося на хирургической операции, с реальностью

Редкие операции по замене сердечного аортального клапана собственным клапаном легочной артерии, названные в честь британского кардиохирурга Дональда Росса, начали проводить в России в 1998 году. Впервые операцию сделали в Новосибирске, в Национальном медицинском исследовательском центре им. Е.Н. Мешалкина. Тогда в клинике Мешалкина провел две операции израильский хирург Бернардо Видне. С тех пор здесь состоялось 1200 операций. По их количеству за Новосибирском не угонится ни одна страна мира. Большую часть операций провел один человек — директор клиники Александр Караськов. Хирургическая точность Караськов в рамках конференции "Реконструктивная хирургия корня аорты" провел показательную операцию для коллег и журналистов, и мы, конечно, этим воспользовались. Перед началом операции врач, сохраняя полное спокойствие, вошел в операционную, где его ожидала целая команда специалистов: от анестезиологов до медсестер. В операции Росса задействованы девять человек, обязанности каждого расписаны в мельчайших деталях. Поинтересовавшись, все ли в порядке у коллег, Караськов получил утвердительные ответы. И вот все подготовлено, пациент подключен к системе искусственного кровообращения, можно начинать основной этап операции. Прежде чем браться за медицинские инструменты, Караськов тщательно моет руки, а после встает так, чтобы ассистирующая медсестра смогла надеть на них перчатки. Ловлю себя на мысли, что во всем этом есть некая доля театральности: главный хирург выглядит как дирижер оркестра, его выход на "сцену" — особенный и его все ждут.

Директор национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина Александр Караськов © Ростислав Нетисов/ТАСС

"В технологическом плане операция Росса требует более скрупулезной работы, чем при трансплантации сердца. Объем работ здесь тоже больше. Можно тысячу таких операций провести, а все равно относишься с трепетом к ним", — говорит Караськов. Караськову надевают специальную гарнитуру, с помощью которой он будет комментировать наблюдающим врачам ее ключевые этапы. Хирург говорит, что от работы это не отвлекает, хотя и приходится более тщательно подбирать слова для широкой аудитории. Из-за штампов, переходящих из одного медицинского сериала в другой, неискушенный зритель ожидает услышать, как хирург постоянно называет ассистенту медицинские инструменты, а тот их деловито подает. Однако пусть это останется на совести сценаристов. В реальности ассистирующая медсестра сама знает, в какой момент подать нужный инструмент, и каждое движение при всех хирургических манипуляциях отточено до предела.

© Ростислав Нетисов/ТАСС

"Когда долго работаешь с людьми во время операций, они становятся близкими тебе не только по духу, но даже по разуму", — делится Караськов. В едином ритме Большую часть операции за жизнь пациента отвечает аппарат искусственного кровообращения. Врач-анестезиолог клиники Мешалкина Игорь Попов, который сегодня выполняет функции перфузиолога (врача, отвечающего за работу системы искусственного кровообращения при проведении операций на открытом сердце и кровеносных сосудах — прим. ТАСС) говорит, что главное здесь — внимательно за всем следить. "Аппарат искусственного кровообращения поддерживает давление, работая как сердце и как легкие в плане газообмена. А я слежу за тем, как организм пациента реагирует, и, если необходимо, вношу коррективы. У сегодняшнего пациента давление постоянно скачет, поэтому приходится его регулярно выравнивать", — рассказывает Попов.

Врач-анестезиолог национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина Игорь Попов © Ростислав Нетисов/ТАСС

Врачи говорят, что операция чем-то напоминает полет, где самое важное — это взлет и посадка, а остальное идет, конечно же, не на автопилоте, но уже более спокойно. Помогает сохранять невозмутимость и работу в едином ритме, как ни странно, радио. Если в операционной тихо, значит, что-то идет не так, а вот если играет музыка — все хорошо. "Команда врачей со временем подбирает ту музыку, которая нравится всем, она играет негромко, скорее просто фоном, но дает синхронность работы: люди слиты воедино, и это позволяет достичь максимальной точности всех движений", — рассказывает Александр Караськов. Несмотря на объем работы, который необходимо провести хирургам во время операции, пациент в норме теряет около 400 мл крови и в целом переносит операцию довольно легко. Через день-два его уже переведут из реанимации в стационарное отделение. "Минные поля" у сердца Операция Росса длится примерно пять часов. За это время хирургу необходимо убрать пораженный аортальный клапан и ткани, отсоединив от аорты правую и левую коронарные артерии. Его меняют на собственный клапан легочной артерии пациента, а на место того, в свою очередь, нужно имплантировать клапансодержащий биологический протез либо легочную артерию донора. — Сколько времени уже работаем? — спрашивает Караськов, склонившись над пациентом. — Полтора часа как, — отвечает ему другой врач. Хирург коротко кивает и возвращается к работе. Процедура вмешательства, говорят в клинике, технически сложная, и браться за нее лучше всего тому врачу, который уже овладел многими другими методиками, но учился этому у хирургов, которые имеют опыт проведения операции Росса.

© Ростислав Нетисов/ТАСС