Семь новых котельных запустят к началу отопительного сезона в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Краевое предприятие "Примтеплоэнерго" практически завершило работы по установке и подключению семи новых автоматизированных модульных котельных в Приморском крае. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Новые котельные в скором времени запустят в поселке Козьмино Находкинского городского округа, селе Красный Кут и станции Старый Ключ Спасского района, а также в Партизанске, поселке Лазо, селе Тайга Дальнегорского городского округа и селе Чугуевка", - сказал собеседник агентства. По его словам, запуск дополнительных котельных позволит снизить нагрузку на основную котельную и перераспределить мощности.

Подпрограмму "Автоматизированные модульные котельные" запустили в "Примтеплоэнерго" в 2015 году. Она направлена на повышение качества теплоснабжения, а также увеличение эффективности использования топлива в Приморском крае. В рамках программы в регионе заменили котельные, находящиеся в аварийном состоянии, а также котельные, работающие на мазуте. Всего за три года в Приморье компания установила около 110 автономных модульных котельных.

Как отметили в краевом департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, опыт эксплуатации модульных котельных показал их высокую надежность и эффективность. "Котельные оснащены пыле- и газоочистными установками, снижающими выбросы в атмосферный воздух до минимальных значений, продукты горения топлива накапливаются в специальном бункере и вывозятся по мере его заполнения с последующей утилизацией", - уточнили в региональном департаменте.