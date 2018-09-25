Более 3,5 тыс. жителей Чувашии нашли работу благодаря мобильным офисам центра занятости

ЧЕБОКСАРЫ, 25 сентября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. жителей Чувашии, проживающих в отдаленных населенных пунктах, трудоустроились в республике благодаря мобильным офисам центра занятости населения. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В результате выездных мероприятий трудоустроено 3635 жителей отдаленных населенных пунктов, в том числе 1150 учащихся общеобразовательных организаций", - сказал собеседник агентства.

За восемь месяцев текущего года сотрудники центров занятости республики провели более 450 мероприятий для местных жителей, в том числе 23 ярмарки вакансий. Специалисты информировали население о рынке труда, проводили индивидуальные и групповые мероприятия по профориентации, трудоустройству, профессиональному обучению.

"Преимущества мобильных офисов центров занятости населения оценили многие жители городов и районов республики", - добавил собеседник ТАСС.

В Чувашии работают 12 мобильных офисов в центрах занятости населения городов Алатырь, Канаш, Шумерля, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Козловского, Мариинско-Посадского, Урмарского, Цивильского, Чебоксарского, Ядринского районов. За восемь месяцев текущего года услугами мобильного офиса воспользовались более 6 тыс. человек.