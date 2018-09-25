Музейно-театральный комплекс за 25 млрд руб. построят в Севастополе за пять лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Музейный комплекс, театр оперы и балета, высшую школу театрального и музыкального искусства и другие объекты культуры построят в центре Севастополя в течение пяти лет, общий объем вложений составит около 25 млрд рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте городского правительства.

Во время своего визита в Севастополь в августе этого года президент РФ Владимир Путин ознакомился с проектом создания в Севастополе нового культурного пространства, включающего в себя музейный и театрально-образовательный комплекс, и просил не затягивать с его строительством. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщала, что проекты планируется получить до конца 2018 года.

"Предлагается, что за пять лет будут построены музейный комплекс, театр оперы и балета, концертный зал, высшая школа театрального и музыкального искусства, Музей обороны Севастополя 1941-1942 годов, хореографическое училище и общежития для преподавателей и студентов", - говорится в сообщении. Инвестором проекта выступает фонд "Национальное культурное наследие". Учредителями фонда являются Третьяковская галерея, Эрмитаж, Мариинский театр и Большой театр России.

По предварительным расчетам, объем инвестиций составит порядка 25 млрд рублей. Новые объекты предлагается построить в центре города - в районе мыса Хрустальный. Они будут объединены в единое городское общественное пространство с парковой зоной, общей протяженностью порядка 13 км - от набережной Корнилова до улицы Катерной.

Со ссылкой на замгубернатора Севастополя Юрия Кривова уточняется, что в настоящее время городские власти рассмотрели обращение фонда "Национальное культурное наследие" о предоставлении в аренду без торгов трех земельных участков общей площадью 18,3 га. В данный момент на участках ведутся геологические изыскания. Разработка технического задания и дальнейшая предпроектная работа продлится порядка полутора лет, после чего начнется строительство объектов.

"По просьбе правительства Севастополя первым из возведенных объектов станет Музей обороны Севастополя 1941-1942 годов. На сегодняшний день осуществляется уточнение предложений по "посадке" объектов на местности, поиск архитектурных решений, определение стоимости объектов", - добавили в правительстве.