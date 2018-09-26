Участники форума СМИ Северо-Запада в Петербурге обсудят расширение информационных границ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Форум средств массовой информации Северо-Запада в 16 раз пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 октября, сообщил в среду гендиректор Ассоциации СМИ Северо-Запада Иван Бенца.

"Северо-Запад имеет самые протяженные границы с внешним миром, с Европой. Нам кажется, что те добрососедские отношения, которые здесь складывались десятилетиями, в последние годы как бы отошли в тень. Это и потому, что, с нашей точки зрения, у нас нет настоящих информационных связей и контактов. Этой теме будет посвящена панельная дискуссия "Балтийский меридиан: как расширить информационные границы?", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

В первый день форума, который в этом году пройдет в Доме ученых на Дворцовой набережной, будет работать гостевой дискуссионный клуб "Защита прав журналистов и профессиональная журналистская этика". Модераторами на площадке выступят председатель международной ассоциации ньюс-омбудсменов, обозреватель датской газеты "Политикен" Бьерн Шиллинг и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Также откроется медиа-выставка "В информационном ракурсе - долголетие".

Как отметил Бенца, второй день форума "будет посвящен теме "Журналистика. Общество. Власть" - что мы пишем, как отражаем запросы общества: взгляд с федерального и регионального уровня".

Кроме того, в рамках форума пройдет церемония награждения победителей журналистского конкурса "СеЗаМ - 2018". Целью конкурса, который проводится по двенадцати номинациям, является поиск лучших журналистских проектов. Главная награда смотра - Премия года - вручается изданию или автору за самую яркую творческую работу или общественно значимую акцию.