В Приморье почти 700 пенсионеров получили работу при содействии центров занятости

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Почти 700 пенсионеров Приморского края после обращения в центры занятости вышли на работу в 2018 году, сообщили в пятницу ТАСС в региональном департаменте труда и социального развития.

"С начала года за помощью в трудоустройстве в центры занятости населения Приморья обратились более 1700 соискателей пенсионного возраста. Почти 700 из них уже нашли работу", - сказал собеседник агентства.

Специалисты центра информируют пожилых людей об особенностях рынка труда, проводят индивидуальные и групповые тренинги по профориентации, трудоустройству и профессиональному обучению. "Учитывая тенденции в законодательстве, мы ведем интенсивную работу по содействию в трудоустройстве, разъясняем, чем можем помочь людям пенсионного возраста, а также тем, кто потерял работу за пару лет до выхода на заслуженный отдых", - цитирует пресс-служба директора департамента Лилию Лаврентьеву.

По словам вице-губернатора региона Павла Серебрякова, департамент и центры занятости должны также предоставлять дополнительные гарантии гражданам предпенсионного возраста в связи с изменениями законодательства. "Сложившиеся стереотипы, причем как со стороны работодателей, так и со стороны самих граждан предпенсионного возраста, создают определенные барьеры для трудоустройства. С такими безработными необходимо работать адресно и по всем направлениям", - приводит его слова пресс-служба.

Согласно данным регионального департамента, в 2018 году показатель трудоустройства среди пенсионеров и граждан предпенсионного возраста составил более 40% от общего числа обратившихся за помощью, что почти на 10% больше показателя прошлого года. Трудоустройство пенсионеров в крае проходит в рамках госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2020 года.