Астраханский врио губернатора намерен в первую очередь заняться вопросами водоснабжения

МАГАДАН, 30 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов намерен в первую очередь заняться вопросами водоснабжения в регионе. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-1".
"Мне бы хотелось обратить внимание на водоснабжение, - нельзя жить на реке и иметь плохую воду. Для меня диковато звучало, что в некоторых населенных пунктах двухразовая подача воды", - отметил он.
В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку Александра Жилкина, который возглавлял регион с декабря 2004 года. Врио губернатора был назначен Сергей Морозов, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России.