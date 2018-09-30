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Астраханский врио губернатора намерен в первую очередь заняться вопросами водоснабжения

Сергей Морозов отметил, что нельзя жить на реке и иметь плохую воду

МАГАДАН, 30 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов намерен в первую очередь заняться вопросами водоснабжения в регионе. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-1".

"Мне бы хотелось обратить внимание на водоснабжение, - нельзя жить на реке и иметь плохую воду. Для меня диковато звучало, что в некоторых населенных пунктах двухразовая подача воды", - отметил он.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку Александра Жилкина, который возглавлял регион с декабря 2004 года. Врио губернатора был назначен Сергей Морозов, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЖилкин, Александр АлександровичМорозов, Сергей ИвановичРоссияАстраханская область
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