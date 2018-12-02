ТАСС, 3 декабря. Магаданская область отмечает 65-летие. Мероприятия праздничной программы будут проходить в регионе в течение недели, сообщили в областном правительстве.

"Мы не ограничиваемся одним днем - 3 декабря. Праздничная программа началась 30 ноября и закончится 5 декабря. Большинство мероприятий, приуроченных к 65-летию, направлены на знакомство жителей и гостей Колымы с историей региона", - говорится в сообщении.

В пятницу в честь праздника в Магадане прошла презентация проекта "Ими гордится Колыма" - знакомство с почетными гражданами области. В субботу в городе открылась выставка исторической фотографии, а в воскресенье начали работать экскурсионные программы для туристов.

В течение рабочей недели ожидаются открытие выставок и праздничные вечера, а также музыкальные концерты. В сам день рождения - 3 декабря - в столице Колымы состоится торжественный вечер "Магаданская область - золотое сердце России".

История области

Магаданская область, расположенная на северо-востоке России, была образована 3 декабря 1953 года, когда ее выделили из Хабаровского края. С ним она граничит на юге, тогда как на западе - с Якутией, на севере - с Камчатской областью и Чукотским автономным округом, на востоке регион омывается Охотским морем. До лета 1992 года Чукотский автономный округ входил в состав Магаданской области.

Магаданская область по площади занимает девятое место в России (462,5 тыс. кв. км), при этом она относится к числу наименее заселенных - в регионе живут менее 150 тыс. человек.

В памяти россиян история Магаданской области неразрывно связана с лагерями советской эпохи. В память о связанных с ними событиях в Магадане был установлен один из самых известных в стране мемориалов "Маска скорби" работы Эрнста Неизвестного, посвященный памяти жертв политических репрессий.

Регион славится богатейшими месторождениями, занимая в стране второе место по добыче золота и первое - по добыче серебра. В последние годы в области начали разрабатывать новые месторождения драгоценных металлов, такие как Наталкинское и Павлик. По данным на октябрь 2018 года, в регионе добыли 33,2 тонны золота (при годовом плане 37,1 тонны), что уже более чем на 4,1 тонны превышает показатель добычи за весь 2017 год и более чем на девять тонн - уровень 2016-го.

В области также реализуются проекты в энергетике, транспорте, сферах туризма и сельского хозяйства. В частности, в регионе началось строительство тепличного комплекса, где планируется выращивать до 3 тыс. тонн овощей и зеленых агрокультур ежегодно.