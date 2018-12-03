{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Сахалине отстранили от работы тренера парашютной секции, где погиб подросток

Кроме того, приостановлена работа самой секции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Единственный тренер-инструктор парашютной секции Центра технических видов спорта на Сахалине, где 1 декабря из-за нераскрывшегося парашюта разбился подросток, отстранен от работы, работа секции приостановлена. Об этом сообщили ТАСС в учреждении.

Как сообщалось ранее, прыжки проводились в Корсаковском районе на аэродроме Пушистый. По факту происшествия начала проверку региональная прокуратура, возбуждено уголовное дело.

"Да, отстранили тренера на время расследования", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

В центре объявлен сбор денежных средств для семьи погибшего подростка. Как сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области, власти также окажут материальную помощь родным мальчика.

Теги
РоссияСахалинская область
Трассу от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре закрыли для автобусов из-за непогоды
Ограничения снимут после улучшения погоды
Читать полностью