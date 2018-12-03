На Сахалине отстранили от работы тренера парашютной секции, где погиб подросток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Единственный тренер-инструктор парашютной секции Центра технических видов спорта на Сахалине, где 1 декабря из-за нераскрывшегося парашюта разбился подросток, отстранен от работы, работа секции приостановлена. Об этом сообщили ТАСС в учреждении.

Как сообщалось ранее, прыжки проводились в Корсаковском районе на аэродроме Пушистый. По факту происшествия начала проверку региональная прокуратура, возбуждено уголовное дело.

"Да, отстранили тренера на время расследования", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

В центре объявлен сбор денежных средств для семьи погибшего подростка. Как сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области, власти также окажут материальную помощь родным мальчика.