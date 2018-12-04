ЕАО необходимо 4 млрд рублей на переходы через ж/д пути в связи с открытием моста в Китай

ТАСС, 4 декабря. Несколько переходов через железнодорожные пути необходимо построить в Еврейской АО в связи с развитием Транссибирской магистрали и увеличением объемов перевозки грузов после ввода трансграничного моста через Амур в Китай. Этот вопрос прорабатывается с Минтраспорта РФ, сообщило во вторник управление по внутренней политике правительства региона.

"Вопрос [о необходимости строительства новых переходов через железнодорожные пути в области] очень важный для экономики, безопасности жителей. Он связан с развитием Транссиба, а также с увеличением загрузки железной дороги после ввода трансграничного моста через Амур. <...> У нас есть проектно-сметная документация на ряд объектов, часть ПСД будем готовить. Объекты дорогие, стоимостью 3-4 млрд рублей, поэтому в рамках текущего бюджета ЕАО самостоятельно их не построить", - приводятся в сообщении слова губернатора области Александра Левинталя.

Отмечается, что возможность строительства таких переходов в области прорабатывается регионом вместе с Министерством транспорта РФ, в ведомство в ближайшее время будет направлен пакет необходимых документов. "Понимание в министерстве по этим вопросам есть", подчеркивается в сообщении.

В ЕАО строится мост Нижнеленинское - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, Китай). Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина - 2209 метров, 309 из них приходится на российскую сторону. Сдача российской части моста запланирована на лето 2019 года. Китай уже завершил строительство своей части. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.

Согласно официальным данным, стоимость проекта составляет 9 млрд рублей. На 25% объект финансирует Фонд Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско- китайский фонд (CIC).