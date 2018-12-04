В регионах Центральной России ожидаются мокрый снег и гололедица

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют перепады температуры воздуха от минусовых значений до нуля градусов во вторник и среду в большинстве регионов Центрального федерального округа. Это приведет к выпадению мокрого снега, образованию гололедицы на дорогах, такими прогнозами поделились с ТАСС представители региональных гидрометцентров и пресс-службы областных управлений МЧС.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тверской области, начиная со вторника в регионе прогнозируется мокрый снег и гололедица. В связи с этим региональный главк МЧС опубликовал на официальном сайте метеопредупреждение. По данным мэрии Твери, муниципальные коммунальные предприятия переведены на круглосуточный режим работы. "На улицах Твери работает 38 единиц снегоуборочной техники - комбинированные дорожные машины, осуществляющие расчистку проезжей части и ее обработку противогололедными материалами", - отметили в пресс-службе.

На смену морозам, по данным синоптиков, в ближайшие двое суток в Тверь придут дожди, мокрый снег, температура воздуха будет держаться около нуля градусов.

Метеопредупреждение о непогоде распространило во вторник Главное управление МЧС по Калужской области. "4 декабря с сохранением в течение дня и ночью 5 декабря по Калужской области ожидается гололед, на дорогах гололедица", - отмечается в сообщении на официальном сайте ведомства. Примерно такая же погода 4 и 5 декабря ожидается и в Смоленской области. "Возможны мокрый снег, ледяной дождь, местами гололедица, температура воздуха по области - от минус 4 до плюс 1 градуса, такие погодные явления могут осложнить ситуацию на дорогах", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Брянской, Орловской, Воронежской областях, по данным местных гидрометцентров, дневная температура воздуха во вторник и среду также ожидается на уровне от плюс 1 до нуля градусов, в ночные часы - до минус 6 - 11 градусов, в Липецкой - до минус 15 градусов. Морозная и с небольшими снегопадами погода в ближайшие два дня сохранится в Тульской, Курской, Рязанской, Ярославской областях, где в дневные часы, по информации центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха будет не выше минус 4-6 градусов.

По данным Гидрометцентра России, опубликованным на официальном сайте, перепады температуры воздуха от минус 7-10 градусов до нуля, мокрый снег, гололедица могут сохраниться в регионах ЦФО вплоть до 6 декабря. При этом возможно усиление ветра до 15 м/с на значительной территории округа.