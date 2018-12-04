Число посетивших Мурманскую область на круизных судах туристов за год выросло втрое

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Мурманскую область на круизных судах в 2018 году, превысило 4,5 тыс. человек, что втрое больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщила председатель постоянного комитета Мурманской областной думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова.

"В 2018 году в период летней навигации порт Мурманск посетило 7 круизных судов с общим количеством пассажиров более 4,5 тыс. человек. В 2017 году в порту Мурманск совершено 4 судозахода из которых три круизных, с общим количеством туристов более 1,5 тыс. человек", - рассказала Круглова во вторник в Пскове на заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по культурной политике и туризму.

По ее словам, росту турпотока способствовала модернизация порта Мурманск.

"В целях развития пассажирской инфраструктуры морского порта в Мурманске реализован проект "Арктическая гавань", в ходе которого завершилась реконструкция пирса дальних линий морского вокзала и берегоукрепление пассажирского района морского порта Мурманск для обслуживания современных морских паромов и круизных судов. К пирсу теперь могут швартоваться пассажирские суда длиной более 180 метров и шириной 25 метров. В июне открыт пункт пропуска в здании морского вокзала, он оснащен комплексом информационно-технических средств, что позволит быстрее осуществлять необходимые операции при пересечении иностранцами границы России, пропускная способность составляет до 100 тыс. пассажиров в год", - пояснила Круглова.

Она также добавила, что морской порт Мурманск является единственным незамерзающим портом российского Заполярья, который может принимать суда в режиме круглогодичной навигации. "Глубины обеспечивают доступность порта для любых судов, заход круизных судов в порт Мурманск осуществляется более 20 лет. В настоящее время в сфере арктического морского туризма в Мурманской области представлены два основных направления: это ледокольные круизы на Северный полюс и маршруты иностранных операторов, которые проходят по приарктическим территориям", - сообщила представитель Мурманской областной думы.

О комитете Парламентской ассоциации Северо-Запада

В заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России приняли участие депутаты из Калининградской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей, Карелии, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму был создан в июне 2012 года. Среди основных задач комитета - содействие сохранению и развитию региональных учреждений культуры, национально-культурных традиций, улучшение законодательных основ государственного контроля в области охраны объектов культурного значения.