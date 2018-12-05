Рыболовецкое судно для Архангельского тралового флота спустили на воду в Выборге

ТАСС, 5 декабря. Траулер "Баренцево море", который строится для рыболовецкой компании "Архангельский траловый флот" (АТФ), в среду спущен на воду на Выборгском судостроительном заводе. Как сообщил ТАСС генеральный директор АТФ Алексей Заплатин, это будет первое новое судно компании с конца 1980-х годов.

"Это знаковое событие, потому что с 1988 года АТФ не получал в свой парк ни одного судна... Мы надеемся, что Выборгский судостроительный завод достроит его, и в 2019 году мы получим его в эксплуатацию. Судно суперсовременное", - сказал Заплатин. По его словам, судно должно выйти в море осенью 2019 года.

Как отметил на церемонии спуска судна гендиректор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев, готовность траулера составляет 65%. "Достройка его будет проводиться уже на плаву", - уточнил он.

"Спуск на воду судна - это историческое событие... Когда было принято решение о поддержке наших рыбаков, я был участником заседания президиума Госсовета, где мы обсуждали выделение инвестиционных квот и развитие нашего судостроения и рыбодобычи. И сейчас мы видим, что решение было правильное - сохранить историческое распределение квот и выделить особый объем квот тем, кто инвестирует под определенное судно", - сказал журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Баренцево море" является головным в серии из четырех судов, строящихся на Выборгском заводе "под ключ". Все суда будут оснащены современным траловым комплексом последнего поколения, а также фабрикой по переработке рыбы. Не заходя в порт, прямо на судне можно будет изготовить филе, рыбий жир, рыбную муку и консервы. Суда строятся по программе инвестиционных квот.