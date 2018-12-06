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Участок трассы "Скандинавия" открылся в Ленинградской области после реконструкции

Участок с 52-го по 65-й километр начали реконструировать два года назад и завершили работы почти на год раньше запланированного срока.

ПОС. ЛЕНИНСКОЕ /Ленинградская область/, 6 декабря. / ТАСС/. Участок федеральной трассы А-181 "Скандинавия", которая связывает Санкт-Петербург с Финляндией, открылся в четверг в Ленинградской области после реконструкции, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участок с 52-го по 65-й километр начали реконструировать два года назад и завершили работы почти на год раньше запланированного срока. За время работ специалисты расширили участок трассы с четырех до шести полос для движения - по три в каждую сторону, а также возвели надземный пешеходный переход и транпортную развязку на пересечении с региональной дорогой. Кроме того, верхний слой асфальта на участке уложили по специальной технологии с повышенной износостойкостью, что будет препятствовать образованию колеи.

"От лица Министерства транспорта поздравляю вас и всех россиян с этим с этим событием, очень важно, что у нас появляются такие качественные дороги. Хотелось бы отметить, что <...> уже в этом году начат следующий участок строительства - до сотого километра", - сказал на церемонии открытия первый заместитель главы Минтранса РФ Иннокентий Алафинов.

Федеральная трасса "Скандинавия" (ранее называлась М-10) является частью европейского маршрута E-18. На территории РФ начинается от административной границы Петербурга и проходит по Ленинградской области до границы с Финляндией. Трасса является частью маршрута, который соединяет Россию с Финляндией и другими скандинавскими странами - Швецией и Норвегией. Реконструкция трассы проводилась в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы РФ".

Теги
ШвецияФинляндияНорвегияРоссияЛенинградская область
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