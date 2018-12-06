В школах Архангельской области создадут профильные сельскохозяйственные классы

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Профильные сельскохозяйственные классы появятся в школах Архангельской области: регион стал одним из участников пилотного проекта Российской академии наук, поддержанного Министерством просвещения России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Поморье вошло в число пилотных регионов, где будут созданы профильные сельскохозяйственные классы. <…> Проект инициирован Российской академией наук и поддержан Министерством просвещения РФ", - рассказали в правительстве региона.

Участниками проекта, помимо Архангельской области, стали также Воронежская, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская области и Алтайский край. По информации пресс-службы, в Архангельской области проект будет реализовываться в Вельском районе, который лидирует в регионе по уровню развития сельскохозяйственного производства.

"Наш край имеет потенциал для развития сельского хозяйства, в первую очередь молочного животноводства, в регионе есть мощные современные аграрные предприятия, которым нужны перспективные кадры, поэтому уже с малых лет необходимо помогать школьникам сориентироваться в выборе будущей профессии и готовить квалифицированную смену", - цитируют в пресс-службе губернатора региона Игоря Орлова.

В школах будут создаваться лаборатории, теплицы, предполагается оснащение сельскохозяйственной техникой. В 2019 году на оснащение школ планируется выделить грант из федерального бюджета, далее проект будет реализовываться в рамках нацпроекта "Образование", сообщили в пресс-службе.