Трассу "Скандинавия" планируют полностью реконструировать до 2024 года

ПОС. ЛЕНИНСКОЕ /Ленинградская область/, 6 декабря. / ТАСС/. Федеральную трассу А-181 "Скандинавия", которая проходит от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией, планируют полностью реконструировать и довести до современных стандартов до 2024 года. Об этом сообщил журналистам первый замглавы Минтранса РФ Иннокентий Алафинов на церемонии открытия участка трассы в Ленинградской области.

"Мы со своей стороны, как Министерство транспорта, в комплексный план до 2024 года включили полностью проект "Скандинавии", чтобы можно было уже к концу этого плана проехать на всем ее протяжении по такой вот дороге первой категории", - сказал Алафинов.

Как сообщалось ранее, в четверг был открыт реконструированный участок с 52-го по 65-й километр, а в настоящее время уже начаты работы на следующем участке - с 65-го по 100-й километр. "Окончание подготовительных работ [на данном участке] запланировано на следующий год, что касается самих строительно-монтажных работ, то планируем приступить на следующий год", - уточнил начальник отдела капитального строительства ФКУ Упрдор "Северо-Запад", которое занимается строительством дороги, Борис Елкин.

По словам Елкина, проект реконструкции предусматривает расширение трассы с четырех до шести полос от нулевого до 134-го километра, а от этой отметки и до границы РФ с Финляндией трасса будет четырехполосной. "На все участки у нас есть проектная документация и она уже готова", - отметил он.

В ходе реконструкции на трассе также будут установлены дополнительные элементы безопасности, такие как барьеры между полосами движения для предотвращения лобовых столкновений, защитные сетки на обочинах для предотвращения выхода на дорогу диких животных и другие объекты инфраструктуры.

Федеральная трасса "Скандинавия" открыта в 1994 году и является частью европейского маршрута E-18. На территории РФ начинается от административной границы Петербурга и проходит по Ленинградской области до границы с Финляндией. Трасса является частью маршрута, который соединяет Россию с Финляндией и другими скандинавскими странами - Швецией и Норвегией.