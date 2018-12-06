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Жители Нижегородской области с инвалидностью приняли участие в конкурсе "Путь к успеху"

Глава региона Глеб Никитин отметил, эта деятельность направлена на устранение имеющихся ограничений здоровья этой категории граждан и максимальное вовлечение их в общество

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Более 200 жителей Нижегородской области, имеющих ограничения по здоровью, приняли участие в региональном конкурсе "Путь к успеху". Об этом в четверг сообщил исполняющий обязанности замгубернатора области Сергей Шевченко.

Региональный конкурс "Путь к успеху" проходит в Нижегородской области ежегодно в рамках программы мероприятий, направленных на повышение социального статуса и привлечения внимания общественности не только к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, но и к их жизненным успехам.

"Все участники конкурса, а их в 2018 году больше 200 человек из 56 районов Нижегородской области, удивительные люди, каждый из которых заслуживает особого внимания", - сказал Шевченко.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что данная деятельность направлена на решение основной задачи - максимально возможное устранение имеющихся ограничений здоровья данной категории граждан и максимальное вовлечение их в общество. "Сегодня на территории Нижегородской области проживают более 300 тысяч людей с инвалидностью, среди которых почти 12 тыс. - дети", - отметил Никитин.

Губернатор подчеркнул, что одной из основных задач Стратегии развития региона является обеспечение высокого уровня благополучия граждан за счет формирования условий для самореализации и интеграции в экономическую и общественную деятельность, а также создание возможности комфортной жизни для граждан всех уровней мобильности.

В пресс-службе регионального правительства также отметили, с 2009 года в регионе действует закон Нижегородской области "О безбарьерной среде для маломобильных граждан", благодаря которому появились пандусы, лифты для колясочников, специальная плитка на тротуарах для незрячих людей.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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