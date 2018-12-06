Приставы принудят "Электроцинк" улучшить санитарную обстановку во Владикавказе

Работа предприятия, где трудятся 1,8 тыс. человек, была приостановлена на восемь месяцев после пожара 21 октября в цехе электролиза. Тогда же вновь возник вопрос об экологичности предприятия, и парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод. Созданная в республике комиссия для обсуждения вопросов дальнейшей деятельности завода "Электроцинк" попросила республиканское управление Роспотребнадзора проверить выполнение заводом мирового соглашения от 2010 года по улучшению санитарной обстановки в городе, в том числе через обращение в суд. Как сообщал ТАСС, УФССП по республике получило от Арбитражного суда региона документ на принудительное исполнение мирового соглашения.

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Северной Осетии не стал приостанавливать исполнительное производство, возбужденное в отношении завода "Электроцинк" (входит в "Уральскую горно-металлургическую компанию", УГМК) по принудительному исполнению мирового соглашения, заключенного между заводом и республиканским управлением Роспотребнадзора. Соглашение касается в том числе санитарной обстановки во Владикавказе, где расположено предприятие, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Как пояснили после заседания суда журналистам в пресс-службе УФССП по республике, после возбуждения исполнительного производство в отношении завода "Электроцинк" на основании исполнительного листа Арбитражного суда предприятию был дан добровольный срок для исполнения требований мирового соглашения. В четверг этот срок истек. "Мы будем принимать дальнейшие меры принудительного характера об обязании "Электроцинка" выполнить условия мирового соглашения", - отметили в ведомстве.

История вопроса

Как сообщалось, в ноябре Арбитражный суд Северной Осетии решил выдать региональному управлению Роспотребнадзора исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения, заключенного между заводом и управлением, а также администрацией местного самоуправления города Владикавказ, и утвержденного определением суда 21 мая 2010 года. Оно предусматривает ряд обязательств, в первую очередь касающихся санитарно-защитной зоны.

Ранее в пресс-службе предприятия ТАСС сообщали, что разработанный проект создания санитарно-защитной зоны для завода "Электроцинк" прошел необходимые согласования, однако создание самой зоны пока не утверждено регулирующими органами. При этом, по данным предприятия, в настоящее время "Электроцинк" выполняет работы по благоустройству санитарно-защитной зоны. Также с 2011 года проводится работа по замене загрязненного грунта на территории детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, расположенных в Промышленном районе Владикавказа.

Власти выступали за формирование единой санитарно-защитной зоны, в которую войдут 28 предприятий, в том числе и "Электроцинк". Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак в октябре 2018 года поручил властям Северной Осетии совместно с Роспотребнадзором обеспечить координацию деятельности промышленных предприятий на территории промышленного узла города Владикавказа, включающего "Электроцинк", для подготовки до конца года сводного проекта санитарно-защитной зоны и плана мероприятий по ее обеспечению. План мероприятий должен быть утвержден до 15 января 2019 года.