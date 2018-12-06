Приставы принудят "Электроцинк" улучшить санитарную обстановку во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Северной Осетии не стал приостанавливать исполнительное производство, возбужденное в отношении завода "Электроцинк" (входит в "Уральскую горно-металлургическую компанию", УГМК) по принудительному исполнению мирового соглашения, заключенного между заводом и республиканским управлением Роспотребнадзора. Соглашение касается в том числе санитарной обстановки во Владикавказе, где расположено предприятие, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Работа предприятия, где трудятся 1,8 тыс. человек, была приостановлена на восемь месяцев после пожара 21 октября в цехе электролиза. Тогда же вновь возник вопрос об экологичности предприятия, и парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод. Созданная в республике комиссия для обсуждения вопросов дальнейшей деятельности завода "Электроцинк" попросила республиканское управление Роспотребнадзора проверить выполнение заводом мирового соглашения от 2010 года по улучшению санитарной обстановки в городе, в том числе через обращение в суд. Как сообщал ТАСС, УФССП по республике получило от Арбитражного суда региона документ на принудительное исполнение мирового соглашения.
"В удовлетворении ходатайства ОАО "Электроцинк" в приостановлении исполнительного производства, возбужденного в отношении завода, отказать", - сказала судья Марина Коптева.
Как пояснили после заседания суда журналистам в пресс-службе УФССП по республике, после возбуждения исполнительного производство в отношении завода "Электроцинк" на основании исполнительного листа Арбитражного суда предприятию был дан добровольный срок для исполнения требований мирового соглашения. В четверг этот срок истек. "Мы будем принимать дальнейшие меры принудительного характера об обязании "Электроцинка" выполнить условия мирового соглашения", - отметили в ведомстве.
История вопроса
Как сообщалось, в ноябре Арбитражный суд Северной Осетии решил выдать региональному управлению Роспотребнадзора исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения, заключенного между заводом и управлением, а также администрацией местного самоуправления города Владикавказ, и утвержденного определением суда 21 мая 2010 года. Оно предусматривает ряд обязательств, в первую очередь касающихся санитарно-защитной зоны.
Ранее в пресс-службе предприятия ТАСС сообщали, что разработанный проект создания санитарно-защитной зоны для завода "Электроцинк" прошел необходимые согласования, однако создание самой зоны пока не утверждено регулирующими органами. При этом, по данным предприятия, в настоящее время "Электроцинк" выполняет работы по благоустройству санитарно-защитной зоны. Также с 2011 года проводится работа по замене загрязненного грунта на территории детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, расположенных в Промышленном районе Владикавказа.
Власти выступали за формирование единой санитарно-защитной зоны, в которую войдут 28 предприятий, в том числе и "Электроцинк". Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак в октябре 2018 года поручил властям Северной Осетии совместно с Роспотребнадзором обеспечить координацию деятельности промышленных предприятий на территории промышленного узла города Владикавказа, включающего "Электроцинк", для подготовки до конца года сводного проекта санитарно-защитной зоны и плана мероприятий по ее обеспечению. План мероприятий должен быть утвержден до 15 января 2019 года.