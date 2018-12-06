Диализный центр с двадцатью аппаратами искусственной почки открыли в Брянске

ТАСС, 6 декабря. Диализный центр, оборудованный двадцатью аппаратами искусственной почки, открыли в четверг в Брянске. Медцентр соответствует европейским стандартам, он будет работать в три смены и сможет принять в сутки до 100 пациентов, рассказал ТАСС директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков.
"В новом диализном центре есть 20 аппаратов искусственной почки. Работа центра организована в три смены, в течение суток он может принять до 100 пациентов с хронической почечной недостаточностью. Для каждого больного эта процедура крайне важна, ее необходимо выполнять через день", - сказал Бардуков.
Сейчас гемодиализ проводится на базе четырех отделений больниц Брянской области, они способны оказать помощь 416 пациентам. С открытием нового медцентра, по словам Бардукова, возникает резерв мест для проведения процедуры очищения крови. "Центр работает по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), то есть при наличии полиса услуги предоставляются бесплатно. Он будет принимать не только местных жителей, но и при необходимости - жителей других регионов", - отметил собеседник агентства.
По данным пресс-службы регионального правительства, диализный центр создан немецкой фармацевтической компанией Fresenius Medical Care в рамках государственно-частного партнерства. Она уже около 30 лет поставляет медицинское оборудование на российский рынок. С 2005 года при поддержке компании открыто более 50 диализных центров в 26 регионах РФ.