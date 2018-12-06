Забайкалье и Бурятию включат в программу "Дальневосточный гектар" в июле 2019 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минвостокразвития разработало проект федерального закона, согласно которому Забайкальский край и Республика Бурятия войдут в программу "Дальневосточный гектар" в июле 2019 года. Соответствующий проект опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект предполагает внесение изменений в ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с "необходимостью распространения его действия на территории двух субъектов РФ, включенных в состав Дальневосточного федерального округа: Республики Бурятия и Забайкальского края".
Указывается планируемый срок вступления документа в силу - июль 2019 года.
В начале ноября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ. Включение двух регионов в состав ДФО сняло с нормативно-правовой точки зрения барьеры по их социально-экономическому развитию. Так, на Бурятию и Забайкальский края распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.
Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га в регионах ДФО. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок можно на интернет-портале "Надальнийвосток.рф". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.