Спортсмены, чиновники и журналисты пронесут огонь Универсиады-2019 по улицам Барнаула

БАРНАУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Огонь Универсиады, которая пройдет в Красноярске в марте 2019 года, пронесут в субботу по улицам Барнаула 25 жителей региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления спорта и молодежной политики Алтайского края.

"В эстафете примут участие 25 факелоносцев - жителей края, среди которых спортсмены, журналисты, чиновники. Последний этап - за олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем Тарасовым. У каждого из факелоносцев будет своя часть маршрута от 110 до 220 м, а всего по улицам Барнаула факел пронесут более чем по 4,1 км", - рассказали в ведомстве.

По словам начальника отдела физического воспитания и спорта Петра Кобзаренко, город готов к эстафете. Он напомнил, что у Барнаула уже есть опыт проведения подобного мероприятия к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Подготовка к эстафете

Один из участников эстафеты - начальник управления воспитательной, внеучебной и социальной работы Алтайского государственного медуниверситета Александр Блажко, рассказал, что в первую очередь в подготовке к эстафете, для него важен моральный настрой. По его словам, студенты-медики, их преподаватели, сотрудники медорганизаций города готовы прийти на мероприятие, несмотря на морозы.

"Готовимся, наверное, больше морально, но и в физически тоже. Кто-то дома (вместо гантелей) тренируется с утюгом или другим предметом. <…> Скоро смогу и с факелом потренироваться, но главное - моральный настрой", - отметил он.

Как рассказал директор Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников Алтайского госуниверситета (АГУ) Александр Коробков, вуз к эстафете организовал площадку, где зрители на большом LD-экране смогут посмотреть ролики об Универсиаде. Для желающих будет проведена спортивная разминка. Кроме того, госуниверситету передадут частицу огня в поддержку тех студенческих игр, которые АГУ планирует провести в этом сезоне по зимним видам спорта. В городе 8 декабря ожидается 20 градусов мороза, и всех гостей праздника угостят на площадке вуза горячим напитком - сбитнем, приготовленным из алтайских трав и местного меда.

Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в Турине, где прошла церемония зажжения огня Зимней универсиады - 2019. Факелоносцы пробежали по улицам казахстанский Алма-Аты и китайского Харбина. В РФ огонь побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и Иркутске. В федеральный этап эстафеты огня Зимней универсиады - 2019 включены 17 городов, в их числе - Барнаул. В Барнауле эстафета завершится зажжением чаши огня на площади Сахарова в 17 часов 30 минут (13:30 мск).

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. Со 2 по 12 марта 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.