Росрыболовство призвало приморские компании участвовать в программе "доступная рыба"

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков призвал рыбопромышленников Приморья участвовать в инициированной властями края программе по снижению цен на рыбопродукцию для населения "Приморская рыба".

По инициативе врио губернатора края Олега Кожемяко 1 ноября подписано соглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего Востока и торговыми предприятиями края, которое позволяет приморцам приобретать рыбу и рыбопродукты по доступным ценам. Сегодня проект реализуется в 130 торговых точках в 17 муниципалитетах края. Согласно соглашению, стоимость горбуши не должна превышать 110 рублей за килограмм, наваги - 45 рублей, сельди - 49 рублей, минтая - 75 рублей, камбалы - 95 рублей, кальмара - 130 рублей.

"Прошу все компании принимать участие. Этот проект не закончится в декабре, это проект, который будет у нас длиться на долгосрочную перспективу. Будем смотреть и контролировать, чтобы все договоренности соблюдались. Для рыбодобывающих компаний это только плюс, что вы можете напрямую работать с торговыми сетями", - сказал Шестаков на совещании с рабодобытчиками во Владивостоке в субботу.

Как сообщил журналистам Кожемяко после совещания, краевые власти с помощью этого проекта ввели механизм регулирования по торговым сетям. И этот механизм будет работать и дальше. А благодаря Росрыболовству, к проекту уже подключены не только приморские, но и камчатские компании.