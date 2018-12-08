Мастер-класс по горловому пению прошел на фестивале культуры народов Севера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Мастер-классы по горловому пению и национальным танцам проходят в рамках Дней культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока, которые впервые проводятся в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Впервые в Ленинградской области проходит фестиваль культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока. В областном Доме дружбы представлено 17 регионов России. <...> На фестивале организованы мастер-классы по горловому пению и национальным танцам у кочевого жилища - яранги", - отмечается в сообщении.

Дом Дружбы народов Ленинградской области располагается в Петербурге. Дни культуры продлятся два дня - 8 и 9 декабря. В концертной части фестиваля можно увидеть и послушать танец шамана, эвенский ансамбль "Энэр" из Магаданской области, вепсский народный ансамбль "Армас" (Ленинградская область), студенческий ансамбль северного танца "Энэр" (Чукотский АО) и другие творческие коллективы.

В рамках Дней культуры свои народные промыслы, традиционные обычаи и обряды, музыку и танцы, а также национальную кухню представят 17 субъектов РФ - Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская области, Ненецкий, Чукотский и Таймырский автономные округа, Камчатский, Хабаровский, Приморский края, Республики Тыва и Саха (Якутия) и другие.

Ранее в Петербурге завершился форум "Арктика: Настоящее и будущее", в ходе которого прошел круглый стол, посвященной проблемам коренных малочисленных народов Крайнего Севера. В работе форума приняли участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран. ТАСС выступил генеральным информационным партнером форума.