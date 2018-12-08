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XVIII съезд "Единой России"

Губернатор Архангельской области заявил, что парк малой авиации нуждается в обновлении

Игорь Орлов отметил, что региону необходимы самолеты вместимостью до 25 человек, которые могли мы заменить Ан-2

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Авиапарк малой авиации Архангельской области нуждается в новой технике. Об этом заявил ТАСС губернатор Архангельской области Игорь Орлов в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия".

"[Ситуация с состоянием авиапарка] напряженная, как по всей стране, мы внимательно относимся к обслуживанию, но у нас недавно был инцидент, крушение Ан-2. К счастью, никто не пострадал, но инцидент был, - сказал Орлов. - Нам нужны самолеты вместимостью до 20 - 25 человек, которые могли бы заменить Ан-2, нужны экономичные самолеты, которые могут садиться на неасфальтированные, небетонированные площадки".

Как отметил губернатор, Архангельская область - большой по площади регион, где малая авиация жизненно необходима. "Нам нужна поддержка, чтобы сохранить инфраструктуру, вопросы малой авиации - вопросы жизни территорий. Порядка 40 объектов - взлетно-посадочных площадок - нужно содержать, иначе мы потеряем территорию. В сложном состоянии как минимум 80%, требуют срочного реагирования. Чем и занимаемся, завершаем создание региональной компании по эксплуатации аэропортовой инфраструктуры и рассчитываем на соответствующую поддержку", - сказал Орлов.

Как сообщалось ранее, Ан-2, летевший по маршруту Архангельск - Сояна - Долгощелье с местного аэродрома Васьково, 8 ноября совершил вынужденную посадку из-за обледенения фюзеляжа. Самолет принадлежит компании "Второй Архангельский объединенный авиаотряд". По факту ЧП возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская областьXVIII съезд "Единой России"
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