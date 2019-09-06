Спроси про Ленинград. Ответы на вопросы горожан о блокаде

"Одна из существенных причин, почему в городе с населением в 2,5 млн человек вдруг перестало хватать всего, в том, что Ленинград и в предвоенные годы жил, что называется, "с колес". Запасы продовольствия были минимальны, и в условиях мира это было вполне оправданно. Это оказалось неоправданно в условиях войны, и был совершен очень большой просчет, когда никто не предполагал, что город мог оказаться в блокаде", — объяснил ТАСС директор Центра по изучению военной истории, командир студенческого поискового отряда "Ингрия", кандидат исторических наук Евгений Ильин.

Как отметил профессор Европейского университета, историк Никита Ломагин, полная блокада города наступила, когда немцы в ноябре 1941 года захватили Тихвин — конечный пункт перевалки грузов, шедших на Ладогу.

В итоге каналы снабжения по железной дороге были перекрыты, навигация по Ладоге в это время прекратилась, а ледовая дорога еще только начинала функционировать. Когда в декабре Тихвин удалось отбить, в городе были впервые немного повышены хлебные нормы.

"Еще не очень понятно, почему в условиях голода не спасались рыбой из Невы: было тяжело ловить или рыбы не было?" — недоумевает Евгения, которая выросла в Нижнем Новгороде, но уже 15 лет живет в Санкт-Петербурге.

Промышленное рыболовство в блокадном Ленинграде в 1941–1942 годах было прекращено, потому что и рыболовецкие, и торговые суда либо обороняли город, либо ушли на фронт. Заготовки рыбы продолжались, хоть и не в больших объемах.

В декабре 1941 года трест "Ленрыба" начал подледный лов. Из-за опасности обстрелов рыбакам выдавали обмундирование как разведчикам — белые маскхалаты. К заготовкам рыбы подключались создаваемые на предприятиях отделы рабочего снабжения.

Привычка не бояться

"Непостижимо, как люди могли сохранять самообладание, не терять дух, когда они жили в постоянном страхе, что вот-вот начнется артобстрел, налетят вражеские самолеты… И это все в условиях голода, холода", — удивляется Екатерина, у которой в семье были блокадники.

"Артиллерийские обстрелы часты, постоянны, привычны… Впрочем, я ожидал большего, судя по рассказам других. За все дни, проведенные здесь, я только раз попал в зону артиллерийского налета — на Кировском проспекте, когда ехал в трамвае. Снаряды легли впереди, пассажиры торопливо, но довольно спокойно и безразлично вышли. Через несколько минут трамвай отправился дальше", — писал Лукницкий в дневнике осенью 1942 года.

Описание Дети на улицах города © Sovfoto/UIG via Getty Images

Поддаваться страху было запрещено официально: борьба с паникерами входила в задачи милиции. Люди и сами понимали, что паниковать бессмысленно. Они продолжали работать, зная, ради чего: чтобы город жил и мог противостоять врагу.

Спецпроект на тему Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская" Произведение, которое стало символом стойкости духа жителей города

Далеко не все стремились покинуть Ленинград, даже когда имели такую возможность — многие наотрез отказывались эвакуироваться. Отвлечься от мыслей о войне и опасности ленинградцам помогало искусство. "Работали ли учреждения культуры? Что можно было посмотреть в театрах и музеях Ленинграда во время блокады?" — интересуется Виктория из Ленинградской области. "Работал Театр Музкомедии, крутили фильмы. Мне пришлось встречать целый ряд воспоминаний, когда в голодный умирающий Ленинград пришел фильм "Разгром немецких войск под Москвой" (1942), это произвело на публику неизгладимое впечатление и в буквальном смысле "вытащило" многих, спасло от смерти. Другие пишут, какие впечатления были, когда 9 августа 1942 года прозвучала Ленинградская симфония Шостаковича. Культурная жизнь не замирала", — говорит Евгений Ильин. Музейные ценности были эвакуированы или спрятаны в подвалах, но в Ленинграде проходили выставки художников. Спектакли и даже премьеры, кино, концерты... Театральной афишей интересовались не меньше, чем сводками с фронта.

Описание Исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Большом зале Ленинградской филармонии © Бориса Кудояров/ТАСС

Спектакли часто прерывались воздушной тревогой, и тогда зрители спускались в бомбоубежище, а актеры прямо в гриме и костюмах шли на крыши — тушить "зажигалки". Потом все возвращались, и спектакль продолжался. Отметить, но не праздновать "Как отмечали праздники в блокадном Ленинграде, в частности Новый год? Каким был праздничный стол в Ленинграде во время блокады? Каким был досуг жителей блокадного Ленинграда?" — поинтересовалась Марина из Калужской области. В Ленинграде не забывали о праздниках, но говорить о самом праздновании можно лишь условно — подарком горожане считали хотя бы незначительную прибавку продовольствия и усиленное противодействие налетам авиации. "Люди ожидали каких-то улучшений продовольственного снабжения к 7 Ноября, к Новому году, к 1 Мая, и власть старалась оправдывать эти ожидания. Помимо карточек, о которых мы с вами знаем, были и разовые выдачи продовольствия, они производились в том числе в предпраздничные дни", — сказал Ломагин.

Описание Новогодний бал на одном из промышленных предприятий Ленинграда, 31 декабря 1942 года © Георгий Коновалов/ТАСС