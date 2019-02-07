В НАО не планируют открывать государственные театры в ближайшее время

ТАСС, 7 февраля. Открытие государственных театров в Ненецком автономном округе (НАО) в ближайшее время не планируется из-за отсутствия такой потребности, поскольку в регионе существует более 20 самодеятельных театральных коллективов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в департаменте образования, культуры и спорта НАО.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 5 февраля призвала поддерживать детские театры в стране, отметив, что в пяти регионах отсутствуют детские театры, а в двух субъектах РФ нет и взрослых театров, в том числе в НАО. Речь шла о государственных театрах.

"В ближайшее время открытие государственного театра на территории НАО не планируется. В регионе достаточно широко представлена деятельность театральных самодеятельных творческих коллективов, которые работают на базе учреждений культуры. <...> В регионе ведут свою деятельность более 20 театральных коллективов", - пояснили в департаменте.

Как отметила директор Этнокультурного центра НАО Елена Вергунова, открытие государственного театра в таком небольшом регионе с населением около 44 тыс. человек нецелесообразно. "У нас ресурсов таких нет. Если профессиональному театру ставить один спектакль, нужно содержать огромный штат, иметь здание, нужно, чтобы они работали эффективно, пусть не доход приносили, но не были убыточными. Но у нас не будет такого потока зрителей, у нас люди приучены, что часть мероприятий проходит бесплатно или по недорогим билетам", - пояснила она ТАСС.

Театры НАО

Старейший театр округа под названием "Суфлер" был создан в 1937 году в селе Великовисочное. Это учреждение и студенческий молодежный театр "Улыбка" Ненецкого аграрно- экономического техникума имени В. Г. Волкова имеют звание народного самодеятельного коллектива.

В округе работает ненецкий театр "Илебц", созданный в 1996 году, - участник и победитель конкурсов и фестивалей межрегионального и всероссийского уровня. В округе есть и детские коллективы, в том числе детская и молодежная театральная студия "Островок" в Этнокультурном центре.

"Деятельность театральных коллективов поддерживается в рамках реализации государственной программы НАО "Развитие культуры и туризма", внебюджетных источников и грантовой поддержки. Финансирование выделяется на новые театральные постановки, обновление костюмов, выездные мероприятия", - пояснили в департаменте.

В рамках федеральной программы "Большие гастроли" в регионе показывают свои спектакли государственные театры России. "В сентябре 2018 году Московский областной государственный театр юного зрителя на сцене дворца культуры (ДК) "Арктика" показал спектакли "Улитка Уля" и "Каникулы Бонифация". Центральная площадка региона - ДК "Арктика" позволяет реализовывать театральные проекты любого уровня, оснащена современным техническим: световым, звуковым и медийным оборудованием", - отметили в департаменте.

Планы на Год театра

На 2019 год регион также примет участие в федеральной программе "Большие гастроли". "Несмотря на отсутствие государственных театров, регион активно принимает участие в реализации плана мероприятий, разработанный в рамках Года театра в России, - рассказали в департаменте. - Региональным планом предусмотрены открытие и закрытие Года театра, премьеры спектаклей для детей и молодежи, региональный театральный марафон, пройдет обучение руководителей самодеятельных театральных коллективов".

Мастер-классы для представителей театров будет проводить педагог Архангельского колледжа культура и искусства, которая знает региональную специфику. "Приглашаем педагога из Архангельского колледжа культуры и искусств Ольгу Супрун, мы с этим колледжем давно сотрудничаем, они знают условия нашей местности, условия, в которых мы трудимся", - пояснила Вергунова.

Как сообщила собеседница агентства, в ходе театрального марафона будет показано не менее десяти спектаклей. "27 марта в рамках Международного дня театров мы проводим региональный марафон "Театральная среда", и у нас в этот день в округе пройдет как минимум десять разных спектаклей, из них у нас две премьеры: будет спектакль по сказкам Шергина, театр "Илебц" делает премьеру спектакля "За синим камнем", который поставлен по мотивам повести Алексея Пичкова - известного ненецкого поэта", - сказала директор центра.

Еще одно направление, которое возрождают в Ненецком округе - это так называемые домашние спектакли. "Мы находим семьи, в которых принято, как в старые добрые времена, дома ставить спектакли домашними силами. Такая ближайшая площадка у нас будет 17 февраля", - отметила Вергунова.