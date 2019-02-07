Шесть гостиничных комплексов планируется построить в отдаленных селах Ингушетии

МАГАС, 8 февраля. /ТАСС/. Молодежное правительство Ингушетии при поддержке инвесторов планирует построить в отдаленных и приграничных селах республики шесть гостиничных комплексов для привлечения потока туристов. Первый объект будет возведен уже в сентябре 2019 года, сообщил ТАСС председатель молодежного правительства республики Магомед Нальгиев.

"Мы планируем строительство шести гостиничных комплексов в отдаленных и приграничных сельских поселениях Даттых, Чемульга, Аршты, Мужичи, Инарки, Яндаре. У нас уже есть один утвержденный и три потенциальных инвестора, каждый инвестор возьмет на себя по одному комплексу, сейчас мы в поисках еще двух инвесторов. Наш проект поддержал глава республики, и главная наша задача - это привлечение в республику большего потока туристов и популяризация этих малоизвестных территорий", - сказал Нальгиев.

По его словам, расположены комплексы будут вблизи живописных лесов и рек, где туристы смогли бы отдохнуть от шума больших городов.

"Первый объект появится в приграничном с Чечней селе Даттых, его строительство начнется уже в сентябре этого года, а контрактная стоимость составит порядка 6,7 млн рублей. Он будет представлять собой один комплекс, состоящий из десяти гостиничных домиков, их особенность в том, что они монтируются из специальных материалов, что намного дешевле, чем традиционное строительство. Один такой комплекс обеспечит ежегодный доход от 3,4 млн рублей, а налоговые поступления в региональный бюджет составят от 1,8 млн рублей", - добавил председатель молодежного правительства.

Ранее сообщалось, что в селе Даттых в 2019 году будет построена школа на 120 мест, детский сад на 60 мест и проведена реконструкция сельских дорог. Также, желающим вернуться в пустовавшее село будет оказана помощь в строительстве домов и развитии бизнеса.

Молодежное правительство республики было создано в 2011 году как консультативный орган при правительстве Ингушетии для привлечения молодежи к решению вопросов социально- экономического развития республики.