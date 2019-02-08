Финансирование противопаводковых мероприятий в Адыгее увеличится до 80,7 млн рублей

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи в текущем году увеличат финансирование противопаводковых мероприятий в два раза до 80,7 млн рублей, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Для снижения угрозы разлива рек и подтопления территорий мы в этом году увеличили объем [финансирования] противопаводковых мероприятий в два раза с 40,7 млн рублей до 80,7 млн рублей. Из них 46,8 млн рублей - из федерального бюджета. В минувшем году мы провели противопаводковые мероприятия на ряде рек республики, и эта работа будет продолжена", - сказал он, отвечая на вопрос во время прямой линии с жителями республики.

Как уточнили в управлении по охране окружающей среды и природным ресурсам региона, в 2018 году противопаводковые мероприятия провели на реках Фарс, Белая, Лаба, Псенафа и Гиага. В этом году планируется капитальный ремонт защитной дамбы на реке Фарс в Шовгеновском районе и на реке Псенафа в Красногвардейском районе.

"В этом году мы проведем текущий ремонт на реке Белая в районе хутора Грозный Майкопского района, из республиканского бюджета на эти работы направляется 6,52 млн рублей. Среди запланированных на этот год работ также продолжение расчистки реки Гиага в этом же районе Адыгеи, расчистка будет завершена в 2021 году. Также начнется строительство защитной дамбы на реке Лаба в районе села Вольного Кошехабльского района протяженностью 4,4 км", - сказал собеседник агентства.

Основная часть рек республики берет начало в предгорье и горах, паводки возможны в любое время года. Опасному воздействию паводковых вод на территории Адыгеи подвергается свыше 80 населенных пунктов, в которых проживают более 70 тыс. человек и расположено свыше 21 тыс. га сельхозугодий. Ежегодный ущерб от паводков достигает свыше 150 млн рублей. Катастрофическим был паводок в июне 2002 года, материальный ущерб тогда превысил 1,5 млрд рублей.