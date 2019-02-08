Участники экспедиции на снегоходах по российской Арктике задержались на Ямале из-за пурги

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Участники стартовавшей из Мурманска 11 января экспедиции на снегоходах "Северная тропа-2019" задержались на несколько дней из-за пурги в селе Антипаюта в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом в пятницу сообщил ТАСС координатор проекта Игорь Смолин.

Ранее сообщалось, что 5 февраля экспедиция достигла Ямала и через два-три дня должна была добраться до Красноярского края.

"Они застряли в Антипаюте, пережидают пургу", - сказал Смолин, добавив, что путешественники пробудут в ЯНАО "еще пару дней". Антипаюта расположена в восточной части ЯНАО, оттуда до административной границы с Красноярским краем по прямой больше 100 километров.

Как сообщалось ранее, трое путешественников из Магнитогорска - руководитель экспедиции Александр Табаков, штурман Геннадий Чернуха и механик Евгений Бердников - намерены за три месяца пройти на снегоходах через все побережье российской Арктики от Мурманской области до Камчатки. Маршрут пройдет через восемь регионов России, его ориентировочная протяженность - 17 тыс. км. Все участники - опытные путешественники, ранее принимавшие участие в длительных переходах.