Умеренные морозы, туман и гололедица ожидаются в выходные в регионах ЦФО

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Умеренные морозы - до 11-15 градусов в ночные часы и до 2-7 градусов в дневное время - ожидаются в ближайшие выходные, 9 и 10 февраля, в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Из-за перепадов температуры воздуха в Белгородской, Тверской, Липецкой и ряде других областей не исключается образование тумана, гололедицы, сообщили ТАСС в местных гидрометцентрах и пресс-службах региональных управлений МЧС.

Метеопредупреждение об ухудшении погодных условий 9 февраля распространило главное управление МЧС по Белгородской области, где ожидается понижение температуры в ночные часы до минус 11 градусов. "В утреннее время возможны туманы, на дорогах гололедица, днем ожидаются морозы от минус 2 до 7 градусов", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Гололедицу, небольшой местами мокрый снег в ближайшие двое суток прогнозируют синоптики в Брянской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Тверской, Орловской областях. "Сохранится переменная облачность, в субботу ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, температура ночью - минус 7-12, а в низинах - до минус 15 градусов", - отметили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Воронежской области.

Аналогичная температура воздуха 9 и 10 февраля прогнозируется в Тульской, Тамбовской областях. Немного теплее - до минус 4-7 градусов ночами и до минус 2-6 градусов днем, по данным региональных гидрометцентров, будет в Смоленской, Рязанской, Владимирской областях. Существенных осадков в этих регионах не ожидается.