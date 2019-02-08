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Северный Кавказ

Ингушетия утвердила на 2019 год паспорта 46 региональных проектов

Также регион активно работает над созданием приемлемых условий для ведения бизнеса

МАГАС, 8 февраля. /ТАСС/. Паспорта по 46 региональным проектам, реализация которых начнется в Ингушетии в 2019 году, подготовлены и утверждены, об этом глава региона Юнус-Бек Евкуров написал в своем аккаунте в Instagram.

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Ингушетия совместно с Минкавказом России, Агентством стратегических инициатив, Корпорацией развитии малого и среднего предпринимательства, а также целым рядом других структур, активно реализует мероприятия по созданию комфортных условий ведения бизнеса. При участии Сергея Чеботарева @minkavkaz прошла встреча с инвесторами по проектам, которые реализуются в республике по линии Минкавказа России. Речь идет о строительстве птицекомплекса «Южный» и кирпичного завода «НЕОН», запуск которых планируется в этом году. Также уже подготовлены и утверждены паспорта по 46 региональным проектам, реализация которых начнётся в 2019 году. #инвестиции#проекты#Ингушетия#Минкавказ#Евкуров#встреча#Магас

Публикация от Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov)

"При участии [главы Минкавказа] Сергея Чеботарева прошла встреча с инвесторами по проектам, которые реализуются в республике по линии Минкавказа России. Речь идет о строительстве птицекомплекса "Южный" и кирпичного завода "Неон", запуск которых планируется в этом году. Также уже подготовлены и утверждены паспорта по 46 региональным проектам, реализация которых начнется в 2019 году", - написал Евкуров.

Глава региона добавил, что Ингушетия совместно с Минкавказом России, Агентством стратегических инициатив, Корпорацией МСП, а также целым рядом других структур активно реализует мероприятия по созданию комфортных условий ведения бизнеса.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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