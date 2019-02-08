В регионах стартует гонка "Лыжня России"

При этом он большое значение уделяет экипировке. "Чтобы лыжи хорошо шли, нужно хороший инвентарь иметь, и, конечно же, парафин играет очень большую роль. Мой инвентарь соответствует стандартам: качественные пластиковые лыжи и специальный парафин для их смазки", - уточнил Тремасов.

Многие ветераны "Лыжни России" выработали свою систему поддержания формы и выхода на ее пик перед гонкой. Так, самый старший участник соревнований в городе Новоульяновске Ульяновской области, заслуженный учитель России 69-летний Владимир Тремасов рассказал ТАСС, что он несколько раз в неделю ходит на лыжах. "Подготовкой занимаюсь стабильно, у меня система. Три-четыре раза в неделю катаюсь на лыжах, а также занимаюсь общей физической подготовкой, два раза в неделю - плавание в бассейне, и, конечно же, бег", - пояснил он, добавив, что в этом году в гонке примет участие и его внучка-первоклассница.

"Самое приятное ощущение от этих гонок - количество людей, особенно молодежи, детей, которые выходят на эти старты. Целые семьи собираются - и это здорово. <...> Когда дети приходят в спортшколу, мы у них спрашиваем - почему они пришли. Некоторые отвечают, что были на "Лыжне России" и им захотелось продолжать - это очень здорово", - рассказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Массовые старты в рамках гонки "Лыжня России" в 37-й раз пройдут в городах страны. Десятки тысяч людей всех возрастов - от дошкольников до пенсионеров - в субботу встанут на лыжи, чтобы покорить трассы, проложенные по паркам, полигонам и по замерзшим рекам.

А 86-летний Николай Скороходов, занявший в минувшем году на тамбовских стартах в своей возрастной категории (70+) третье место, к гонкам специально не готовится, просто поддерживает общую спортивную форму. "Для этого три-четыре раза в неделю я прохожу на лыжах не меньше, чем по 10-12 км... В арсенале у меня две пары лыж - одни тренировочные, попроще, вторые - соревновательные", - рассказал ТАСС Скороходов.

Тем, кто не так активно занимается спортом и впервые встанет на лыжи в субботу, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рекомендует внимательно следить за темпом и самочувствием. "Главное - получить удовольствие, а это возможно только в комфортных условиях, которые определяет для себя каждый человек сам. Никто здесь рекордов не ставит, надо в спокойном режиме стартовать, выбрать индивидуальную скорость, не придерживаясь чьего-то темпа, а дальше решить - ускориться, замедлиться", - посоветовал он.

Необычные старты

"Лыжня России" пройдет во многих регионах страны. Так, в Волгоградской области, принимавшей все 37 гонок, ожидается участие около 6 тыс. человек. В Курской области, где соревнования проводятся с 2006 года, на старт должны выйти около трех тысяч любителей спорта, что в десять раз больше, чем во время первого старта в регионе, сообщили в областной администрации. Более 12,5 тыс. человек стартуют в Нижнем Новгороде.

В некоторых регионах дистанции проложены по необычным местам. Так, в Архангельске гонки стартуют в полдень прямо по Северной Двине, где сотрудники лыжного стадиона им. В. С. Кузина уже подготовили трассы как для классического, так и для конькового хода. Всего будет организовано пять забегов. Участники первых четырех преодолеют дистанцию 2000 м, заключительный старт для всех желающих - 2019 м.

В Свердловской области центральный старт "Лыжни России" впервые за пять лет пройдет на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле. Дистанция гонки будет посвящена 300-летию города и составит 2022 м. Старт гонке будет дан выстрелом из гаубицы. Главными призами спортивного забега станут снегоходы.

Во Владимире, как уточнили в пресс-службе городской администрации, местом проведения соревнований по традиции станет парк "Дружба". Организаторы предусмотрели отдельный старт "безграничных возможностей" для лыжников с инвалидностью.

В Саратовской области соревнования пройдут в поселке Базарный Карабулак. Как рассказали ТАСС в министерстве спорта и молодежной политики области, предусмотрены три дистанции: 2019 м - для почетных гостей, команд органов власти и представителей СМИ, 5 км - для юношей и девушек 2001 года рождения и моложе - и 10 км - для мужчин и женщин, а также для команд силовых ведомств региона. Отдельная гонка под названием "Снежок-малышок" в рамках "Лыжни России" будет организована для дошкольников - деткам от пяти до семи лет предстоит пробежать 50 м.

А в Сочи ждут, что в гонке примут участие не только жители Краснодарского края, но и гости из других регионов. "На участие в гонке уже подано около 300 заявок - это примерно столько же, сколько и в прошлом году. Участвуют не только сочинцы, но и любители спорта со всего Краснодарского края и других регионов России: Каневская, Усть-Лабинск, Краснодар, Кропоткин, возможно, Москва и Санкт-Петербург", - сообщили ТАСС в пресс-службе одного из организаторов мероприятия - "Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта".

Для удобства участников

Специально для удобства участников гонки будет адаптирована работа общественного транспорта в регионах. Так, в администрации Курской области сообщили, что спортсменов доставят к месту проведения состязаний на специальных автобусах, также на маршрут выйдет дополнительный общественный транспорт. Власти Чебоксар в день проведения "Лыжни России" также усилят работу общественного транспорта - будет сокращен интервал движения автобусов по ряду маршрутов. В Пермском крае также организуют проезд участников на бесплатных автобусах до лыжной базы "Пермские медведи".

Во многих регионах участники после финиша смогут согреться и приятно провести время. В Кирове участников лыжной гонки ждет угощение. "У нас будет каша, чай, поэтому обязательно приезжайте в нашу "вятскую Швейцарию", - сказал первый заместитель директора лыжной базы "Перекоп" Игорь Обухов, откуда в 12:00 стартует гонка.

В Благовещенске соревнования пройдут в районе второго Владимировского озера. Как сказал ТАСС начальник городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Кутека, для участников и гостей мероприятия традиционно сделают игровые площадки, палатки для обогрева, фотозону, им будет предложена гречневая каша, чай и пирожки.

Переносы стартов

Однако погода не везде позволила провести старты по плану. Так, власти сибирских регионов ранее сообщили о переносе "Лыжни России" на следующие выходные. Мероприятие состоится лишь в Восточной Сибири - в Забайкальском крае. Также на неделю, до 16 февраля, была перенесена гонка в Сыктывкаре - столице республики Коми.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Амурской области, в городе Свободном гонка уже прошла 2 февраля в связи с прогнозом об усилении морозов в ближайшие дни, а в трех районных центрах - Тынде, Шимановске и Зее - из-за низких температур старт перенесли на 16 февраля. В других городах региона "Лыжня России-2019" должна состояться согласно намеченному плану, подготовка в разгаре.

"В Якутске "Лыжня России" состоится 24 марта", - сообщили ТАСС в пресс службе Министерства спорта Якутии. "В районах соревнования также [пройдут] в разные сроки, в зависимости от погодных условий. Например, в отдаленных северных районах, где в марте-апреле еще холодно, они состоятся в мае", - добавил представитель министерства.

Как сообщила администрация Хабаровска, жители города также впервые за много лет не смогут принять участие в традиционном зимнем массовом лыжном забеге. Свои коррективы внесла малоснежная зима - проложить лыжню по голой земле или асфальту невозможно. Хабаровск все это время являлся центром проведения гонки в Хабаровском крае, теперь же эта роль перешла Комсомольску-на-Амуре.