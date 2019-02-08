В Петербурге откроют мемориальную доску писателю Даниилу Гранину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Мемориальная доска почетному гражданину Санкт-Петербурга, писателю Даниилу Гранину (1919-2017) будет открыта в субботу в доме на Петроградской стороне, где писатель прожил более 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"9 февраля на фасаде дома № 8 по Малой Посадской улице состоится церемония открытия мемориальной доски в память о писателе Данииле Гранине. В этом доме на Петроградской стороне Даниил Александрович жил с 1955 года, здесь были написаны все его главные произведения. Этот адрес был хорошо знаком друзьям писателя - коллегам по литературному цеху, ученым, деятелям культуры, политикам", - говорится в сообщении.

Создатель мемориальной доски - петербургский скульптор, член Союза художников России Евгений Бурков.

В этот же день в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича состоится торжественный концерт к 100-летию Даниила Гранина. Академический симфонический оркестр под управлением известного дирижера и друга писателя - народного артиста России Мариса Янсонса исполнит Пятую симфонию Бетховена и Второй фортепианный концерт Сергея Прокофьева. Солист - Денис Мацуев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения". Разработан большой план по празднованию юбилея писателя, отразившего в своей прозе мощные пласты времени - от эпохи Петра Великого до наших дней.

Имя Даниила Александровича присвоено одной из библиотек города и скверу в историческом центре, принято решение о создании памятника Гранину. Намечено проведение целого ряда конференций, посвященных творческому наследию выдающегося романиста, готовится издание многотомного собрания его сочинений.