Дрон-маляр и телефон для слабослышащих. Что изобретают дети в "Кванториуме" Краснодара

"Кванториум" в Краснодаре открылся совсем недавно, а в нем уже учится тысяча школьников, которым предоставлен максимум технических условий для воплощения идей

Технопарк "Кванториум" в Краснодаре работает пятый месяц, в нем учится тысяча школьников от 5 до 18 лет. Здесь ведется разработка модели машинки, работающей на водородном топливе, дрона-маляра, который будет красить поверхности в труднодоступной местности, готовится к реализации проект телефона для слабослышащих людей, а кому-то благодаря собственной разработке удалось даже победить свои страхи. Все по-взрослому Просторное здание "Кванториума" находится в центре Краснодара, на пересечении улиц Рашпилевской и Гимназической. Занятия в технопарке абсолютно бесплатны, записать ребенка может каждый желающий. Жизнь в детском технопарке кипит — в кабинетах работают над созданием проектов, которыми в обычной жизни занимаются ученые, имеющие порой не одно высшее образование. В "Кванториуме" вообще все как у взрослых: 3D-принтер, на котором под контролем преподавателей учащиеся могут изготовить необходимые для проектов детали, 3D-ручки, оборудование для работ по дереву и другому сырью. Белые халаты, да и вся обстановка располагают к тому, чтобы даже самые юные почувствовали себя настоящими учеными.

Описание Образовательные программы "Кванториума" распределены по пяти направлениям — энерджиквантум, IT-квантум, биоквантум, хай-тек цех, робоквантум и аэроквантум © vk.com/quantorium_krasnodar

Интерес ребят неудивителен: в "Кванториуме" масса разных образовательных программ, распределенных по пяти направлениям — энерджиквантум, IT-квантум, биоквантум, хай-тек цех, робоквантум и аэроквантум. Учебные кабинеты и помещения для практических занятий для каждого направления — на отдельном этаже, а чтобы дети легко находили именно свой квантум, создана система навигации — яркие подсказки на стенах. Кроме того, есть просторный лекторий, где ребята из разных квантумов собираются вместе, чтобы обсудить свои идеи. Научное притяжение Аня Абжинова, одна из учениц направления робоквантум, смогла победить собственные страхи. "У меня проект "Огненный светильник", у него несколько режимов: светлячки, бегущая радуга, плавная смена цветов, конфетти и режим, который похож на огонь, можно регулировать яркость. Раньше я боялась темноты, поэтому решила сделать такую лампу, теперь она у меня есть, и темноты я больше не боюсь", — рассказала Аня.

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Образовательный процесс делится на два модуля — вводный и проектный. По результатам вводного модуля на конкурсе "Траектория успеха" было представлено 60 идей, в разработке находятся пять. В ходе проектного модуля ребята применяют полученные знания на практике и производят портативные модели своих изобретений. Для этого технопарк предоставляет им заготовки различных деталей, которые юные ученые усовершенствуют с помощью современного оборудования на основании сделанных ими расчетов. "В технопарке созданы все условия для ускоренного технического развития детей: новейшее оборудование, наиболее эффективные формы обучения, высококвалифицированный преподавательский состав", — рассказал директор ГБУ ДО КК "Центр детского и юношеского технического творчества" Владимир Щебетун. Педагогов 22, все они прошли обучение в Образовательном центре "Сколково" и в лучших профильных технопарках России.

Описание Сейчас в "Кванториуме" разрабатывают дрон-маляр, который будет красить поверхности на большой высоте и в труднодоступных местах © vk.com/quantorium_krasnodar

Аэроквантум Адаптацией квадрокоптеров под конкретные, как правило промышленные, цели занимается команда из четырех юных ученых аэроквантума. "Мы сейчас с командой разрабатываем дрон-маляр. Создаем его для того, чтобы людям было легче и безопаснее красить стены на большой высоте. Рабочие-маляры сталкиваются с высокой травмоопасностью при покраске стен на большой высоте, высокой стоимостью оборудования, временными затратами. Все эти проблемы покрывает один наш проект", — говорит 12-летний Даниил Лазарев.

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Дрон ребята разрабатывают на базе модели квадрокоптера "Клевер". "Если в горной местности нужно что-то покрасить и людям тяжело подобраться, то дрону легко подлететь. И его не жалко, так как жизнь человека главнее всего", — добавил Даниил. Юные ученые планируют сконструировать дрон таким образом, что он будет работать от док-станции, расположенной на земле. Краска в распылитель, установленный на квадрокоптере, будет поступать через специальную трубку, также оборудованную на док-станции. "Самое дешевое снаряжение альпиниста стоит от 120 тыс. рублей, мехрука (автовышка) — от 3 млн рублей, подвесная люлька — от 300 тыс. рублей, причем на ней сложно работать на объектах, где есть архитектурные решения, у строительных лесов есть ограничения по высоте постройки. Все это не очень дешево, и практичность хромает. Максимальная стоимость дрона-маляра будет зависеть от базовой модели. Например, промышленная модель может стоить до 500 тыс. рублей", — говорит Лазарев. Проектная документация дрона уже разработана, скоро команда приступит к спайке базовой модели коптера и доработке механизмов, предназначенных для покраски объектов, для изготовления деталей будет применяться 3D-принтер.

Описание Юные ученые планируют сконструировать дрон таким образом, что он будет работать от док-станции, расположенной на земле © vk.com/quantorium_krasnodar

Энерджиквантум Юные ученые Дмитрий Иваха, Антон Черномазов, Егор Душевский и Демьян Еременко, которым по 12−13 лет, разрабатывают машину. "Занимаемся проектом машины Голдберга. Это прототип водородной машины, пока он у нас не до конца собран. Это достаточно безопасно для окружающей среды, водород добывается из воды, из водорода мы получаем энергию для питания двигателя этой машины. По сути, это электромобиль, только работающий на водороде", — говорит Дмитрий Иваха.

Его коллега по квантуму Антон Черномазов отметил, что проект имеет огромное практическое значение. "По прогнозам ученых, эпоха бензина и других видов топлива закончится через 50 лет, и сейчас ученые ищут новые способы добычи энергии. Один из альтернативных видов — это водород", — добавляет Дмитрий. Юные конструкторы пояснили, что водород из гидростика в их модели будет подаваться в контроллер, над которым они работают, а оттуда поступать на мотор автомобиля уже в виде энергии, способной привести модель в движение.

Описание Андроник Мкртычян, преподаватель направления биоквантум, работает с ребятами над созданием проекта © vk.com/quantorium_krasnodar

Робоквантум У Ани Абжиновой, которая с помощью разработанной ею лампы поборола свои страхи, на изготовление проекта ушло около двух недель. Дома ей помогал папа, он инженер. На занятиях в "Кванториуме" преподаватели помогли ей разработать магнитную систему управления режимами лампы. А пульт управления в виде волшебной палочки девочка сделала сама с помощью 3D-ручки. "В корпусе есть геркон, он принимает магнитное поле от пульта и подает сигналы магнитной ленте, находящейся в лампе", — говорит девочка, уточняя, что занимается усовершенствованием системы управления: собирается сделать ее сенсорной. Биоквантум Проект, который разрабатывает команда биоквантума, родился у ребят после того, как они побывали в гостях у одного из членов своей команды. Его дедушка полностью лишился слуха 20 лет назад. На одно из занятий, где обсуждались идеи проектов, ребята пришли с задумкой создать мобильный телефон, который преобразует речь говорящего в текстовый формат. Таким образом, люди, испытывающие проблемы со слухом, также смогут пользоваться при общении современными гаджетами.

Описание В технопарке есть все для ускоренного технического развития детей: новейшее оборудование, эффективные формы обучения, высококвалифицированные преподаватели © vk.com/quantorium_krasnodar