Завод по производству соков и лимонада построят в Смоленской области в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Предприятие по производству соков и лимонада с общим объемом выпуска около 20 млн л в год построят в Смоленской области, ввод завода в эксплуатацию намечен во втором полугодии 2019 года, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации региона.

Инвестиционное соглашение о реализации проекта на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи подписали губернатор Смоленской области Алексей Островский и генеральный директор компании "Крал-консерв" Вусат Мамедов.

"На территории Вяземского района запланирована реализация инвестиционного проекта по строительству нового завода, где будет осуществляться производство и розлив безалкогольных напитков. Инвесторы отмечают, что в продуктовую линейку войдут не только соки, но и лимонады, при этом, объем их выпуска составит до 20 млн л в год. Предполагается, что общая сумма инвестиций составит 110 млн рублей, будет создано около 250 рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, уже возведено здание основного цеха, частично подведена инженерная инфраструктура, закуплено оборудование, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2019 года.

"Уверен, что выпускаемая продукция будет востребована на рынке безалкогольных напитков не только в России, но и за ее пределами. Областной Центр поддержки экспорта <...> безусловно, окажет компании всю необходимую поддержку в части увеличения объема экспортных поставок, выхода на новые рынки сбыта", - цитирует пресс-служба губернатора региона.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.