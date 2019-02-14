Две ветки канатной дороги планируется построить в Нижнем Новгороде

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с ООО "Национальные канатные дороги" по строительству двух веток канатной дороги в столице региона на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Нижегородской области.

"Канатная дорога - востребованный и удобный способ передвижения, с точки зрения и транспортной доступности, и туристической привлекательности. Две новые ветки позволят разгрузить текущий трафик мостов. Крайне важно, что один из проектов в перспективе может поспособствовать транспортному оснащению нижегородской агломерации и развитию поселка Новинки", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Планируется, что маршрут первой ветки канатной дороги пройдет от станции метро "Заречная" до парка "Швейцария", маршрут второй - от Автозаводского района Нижнего Новгорода до поселка Новинки Богородского района. Срок реализации проекта не уточняется.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.