Бурков: северные районы Омской области не останутся без газа

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Три северных района Омской области - Знаменский, Тарский и Тевризский, в которых этой зимой было ограничено газоснабжения из-за повышенного потребления голубого топлива и истощения Тевризского газоконденсатного месторождения, не останутся без газа. Как сообщил ТАСС губернатор региона Александр Бурков на Российском инвестиционном форуме в Сочи, для решения проблемы газоснабжения севера регион ищет возможность увеличить на месторождении добычу газа и рассматривает возможность прокладки газопровода "Газпрома".

Из-за сильных холодов, пришедших в регион в начале февраля, потребление газа в Тарском, Тевризском и Знаменском районах на севере области выросло в 1,5-2 раза, а истощенное Тевризское газоконденсатное месторождение, которое обеспечивает их газом, не может увеличить добычу. В Знаменской районной больнице из-за ограничения газоснабжения стала падать температура, и все тяжелобольные были переведены в Тару. Также от газоснабжения были отключены промышленные предприятия и 307 потребителей, у которых есть альтернативные источники отопления.

В настоящий момент рассматривается возможность поэтапного возобновления подачи газа, так как аномальные морозы покинули регион.

"[На Тевризском месторождении] мы уже проводили определенные мероприятия по увеличению добычи газа, которые пока не увенчались успехом. Сейчас активно подключаем науку, чтобы понять, сможем ли мы увеличить добычу. Этим никто не занимался 20 лет (с момента освоения месторождения - прим. ТАСС), но, тем не менее, проблема газоснабжения этих районов будет решена", - сказал Бурков, добавив, что также власти региона совместно c "Газпромом" рассматривают возможность прокладки на север газопровода.

По словам главы региона, с 2007 по 2018 год максимальный объем добычи газа на Тевризском месторождении упал вдвое - с 15 до 7,1 млн куб. метров при потреблении 6,98 млн куб. метров. "Поэтому при сильных морозах, как это было неделю назад, когда температура на севере зашкаливала за минус 40, разбор газа становился больше... мы вынуждены были отключать потребителей, у которых есть альтернативное обеспечение теплом, чтобы не заморозить население", - отметил губернатор.

Он добавил, что из Тевризского месторождения газ получают 3700 потребителей-физических лиц и 43 юридических лица, среди которых промышленные предприятия, предприятия жилищно-коммунальной и социальной сферы и индивидуальные предприниматели.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.