Рулежные полосы аэропорта Минеральные Воды реконструируют за 800 млн рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Рулежные полосы международного аэропорта Минеральные Воды реконструируют за 800 млн рублей и закончат строительство нового прилетного терминала. Об этом рассказал ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Если говорить о планах по реконструкции, в аэропорту Минеральные Воды мы хотим закончить третью очередь рулежек, это около 800 млн рублей. Еще планируем закончить строительство прилетного терминала, увеличить пропускную способность аэропорта", - рассказал Владимиров.

Пор его словам, в аэропорту города Ставрополь также планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы и 19 рулежных площадок. С инвесторами прорабатывается вопрос строительства терминала для вылета с двумя рукавами, и перевода ныне действующего терминала на обслуживание зарубежных рейсов. "Реконструкцию планируется провести до 2021 года", - сказал он.

Глава региона отметил, что для Ставрополья важно развитие обоих аэропортов - и в Минеральных Водах, и в Ставрополе. "Например, к Ставрополю тяготеет около 1,5 млн человек, к аэропорту Минеральные Воды - примерно около 5 миллионов, включая жителей соседних территорий. Поэтому вне сомнения, концепция двух аэропортов нами будет поддерживаться всегда", - сказал он.

Как сообщалось, аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод вошли в ФЦП с программами развития и реконструкции, власти Ставропольского края представили проекты автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос аэропортов для включения в план развития магистральной инфраструктуры. Ранее власти региона отмечали, что реконструкция взлетно-посадочной полосы в Ставрополе позволит принимать аэропорту все типы воздушных судов и сделать его транзитной точкой по популярным направлениям в сторону Европы и Азии.

Российский инвестиционный форум открылся в Сочи в четверг и завершится 15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.