На реставрацию монастыря XVII века под Курганом направят более 200 млн рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ направит на реставрацию Успенского Далматовского мужского монастыря в Курганской области более 200 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора региона Вадим Шумков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Надеемся, что в этом году будет продолжено восстановление Успенского Далматовского мужского монастыря в Курганской области, правительство региона к этому готово. В министерстве (имеется в виду Минкультуры РФ - прим. ТАСС) понимание есть, более 200 млн рублей будет выделено на первый этап восстановления данного монастыря. Мы надеемся, что наши потомки получат очень хороший сохраненный памятник. Нас очень радует отношение министра Мединского к данному объекту, потому что объект является не только памятником Курганской области, но и всего Уральского федерального округа", - сказал Шумков.

Обитель Свято-Успенского Далматовского монастыря основана преподобным Далматом Исетским в середине ХVII века на землях татарского мурзы Илигея. В ХVII-ХVIII веках многократно подвергался нападению кочевников. В 1713-1763 годах вокруг монастыря были выстроены каменные стены в форме неправильного шестиугольника площадью 4,5 га.

В 1932-1939 годах обитель использовалась под совхозный драмтеатр, в годы Великой Отечественной войны - под госпиталь и курсы переподготовки командного состава. Наибольший урон постройкам монастыря был нанесен в связи с размещением на его территории завода "Молмашстрой".

Реставрационные работы начались в 1982 году и продолжаются до сих пор, в 1989 году был зарегистрирован приход, преобразованный в 1992-м в монастырь. Передача имущественного комплекса в ведение РПЦ состоялась в 1996 году.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.