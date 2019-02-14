Очистка Земли Франца-Иосифа будет продолжена

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Очистка арктического архипелага Земля Франца-Иосифа от накопленного экологического ущерба будет продолжена, сообщил губернатор Игорь Орлов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Очистка [будет продолжена], это постоянный процесс, там целая серия островов, формируется задача. Работа постоянная, проект по очистке северных территорий Арктической зоны никто не останавливал", - сказал Орлов.

Работы по очистке Земли Франца-Иосифа ведутся с 2012 года. В 2012-15 годах с архипелага вывезено более 35 тыс. тонн мусора, в 2017 году более 10 тыс. тонн, всего вывезено более 45 тыс. тонн. Работы финансировал федеральный бюджет через Минприроды России, в настоящее время финансирование работ приостановлено, в 2018 году работы не проводились.

По результатам геоэкологического обследования, проведенного в 2017 году, степень выполнения работ по очистке составляет более 80 процентов, практически завершены работы на островах Земля Александры, Гукера, Хейса и Греэм-Белл, необходимо провести работы на островах Рудольфа и Гофмана.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.