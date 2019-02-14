В Минкавказе рассчитывают, что число регионов РФ с курортным сбором будет расти

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Число регионов РФ, где взимается курортный сбор, планируется увеличивать, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Первые шаги сделаны, мы считаем, что первый блин был не комом. <…> Мы рассчитываем, что субъектов РФ, которые будут собирать сбор, будет больше, и количество тех, кто платит сбор, будет расти", - сказал Чеботарев. Он напомнил, что в 2018 году курортный сбор начали взимать в трех регионах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

"Есть результат, собраны 345 млн рублей, количество плательщиков составило до 2 млн человек. Очень важно, что средства, которые поступают от этого сбора, идут на развитие объектов, которыми пользуются туристы. Фактически это терренкуры, парки, другие площадки для отдыха, благоустройство берегов рек и так далее. <…> Мы проанализировали поступления [в российских регионах], и пока имеем всего 3% отказов - не все понимают или по другим мотивам не платят, чтобы это минимизировать, мы пошли через СМИ: чтобы человек понимал, что средства [курортного сбора] остаются в городе, где он отдыхает, и идут на благоустройство", - пояснил министр.

Он добавил, что с 1 мая 2019 года эксперимент стартует в Республике Крым. "В Крыму сбор будет взиматься с 1 мая. Сбор составит 10 рублей [с человека в сутки]. Цифра более чем скромная, кто был в Европе, знает, что цифры там более высокие", - отметил Чеботарев.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.