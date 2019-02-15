Власти Вологодской области помогут малоимущим в покупке оборудования для цифрового ТВ

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области компенсирует часть затрат малоимущих семей в приобретении оборудования для приема сигнала цифрового телевидения. Власти области также готовы финансировать развитие регионального телеканала, рассказал в интервью ТАСС губернатор области Олег Кувшинников в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Переход на цифровое телевещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". С запуском сети цифрового вещания россияне бесплатно получают набор телеканалов высокого качества. Отключение аналогового вещания будет проходить в большинстве регионов в три этапа и завершится 3 июня 2019 года, в том числе и в Вологодской области.

"Все, что касается Русского Севера, в любом случае будут белые пятна и проблемные территории, потому что они слишком большие, Вологодская область - это 145 тыс. кв. км. Но все-таки у нас 21 век, и уже сегодня 98% территории области принимает устойчивый сигнал. Мы понимаем, что проблемы будут не столько в зоне охвата, а в устаревших телевизорах, которые до сих пор на руках у населения, не имеют встроенных декодеров. Поэтому мы будем оказывать меры поддержки незащищенным категориям - это наши ветераны, многодетные семьи, мы готовы к оказанию такой помощи, только адресной", - сказал ТАСС Кувшинников.

По предварительным данным, около 34 тыс. вологодских семей будут иметь право на компенсации. Это потребует более 155 млн рублей дополнительных расходов областного бюджета. Предполагается компенсировать фактические затраты, но не более 4,5 тыс. рублей.

Что касается регионального телеканала "Русский Север", то он работает в кабельных сетях, но власти региона крайне заинтересованы в том, чтобы региональный телеканал вошел в первый или второй мультиплекс. "Региональных вставок ВГТРК категорически не хватает. Мы будем настойчиво просить, чтобы региональный телеканал включили. Мы готовы финансировать региональное телевидение вместе с собственниками каналов", - сказал губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.