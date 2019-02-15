Ненецкий АО может столкнуться с нехваткой пилотов для Ан-2

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) может столкнуться с нехваткой пилотов для самолетов Ан-2 из-за отсутствия подготовки таковых, сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор региона Александр Цыбульский на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Проблемы у нас определенного дефицита кадров: у нас летают самолеты Ан-2, которые весьма преклонного возраста, но даже при наличии тех, которые находятся в хорошем техническом состоянии, у нас большая проблема с тем, что не готовятся пилоты на Ан-2. Мы столкнемся с этим не сегодня, так завтра, мы столкнемся с этой проблемой", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что авиаперевозки на вертолетах значительно дороже. "Конечно, перевозка пассажиров на вертолетном транспорте более традиционна для севера, но летный час вертолета значительно дороже", - добавил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.