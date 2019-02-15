Архангельск подготовил площадки для арктического саммита

АРХАНГЕЛЬСК, 15 февраля. /ТАСС/. Площадки Архангельска готовы к приему 21-й Недели арктической науки (Arctic Science Summit Week), которая пройдет с 22 по 30 мая. Об этом в пятницу заявил журналистам исполнительный секретарь Международного Арктического научного комитета (МАНК / IASC) Аллен Поуп.

Неделя арктической науки, учрежденная Международным арктическим научным комитетом, проводится ежегодно в разных странах мира. В России она пройдет во второй раз.

"Мы посетили Северный государственный медицинский университет, Северный Арктический федеральный университет, интеллектуальный центр САФУ. Все места проведения готовы, все локации отличные, у нас даже слишком большой выбор площадок. Я с нетерпением жду конференции, я уверен, что она будет успешной, и мы увидимся в мае", - сказал Поуп.

Заявка на проведение недели арктической науки в Архангельске была подана пять лет назад. "Принцип выбора - коллегиальность, когда мы выдвигали свою заявку, было еще 34 страны, выбирается сначала страна, а потом город. 2014 год - это год, когда активно обсуждался вопрос открытия центра исследования Арктики. Было принято решение, что этот центр будет базироваться в Архангельске, и надо было двигаться дальше, и родилась идея подать заявку на проведение этого мероприятия", - сказал журналистам вице-президент Международного Арктического научного комитета Владимир Павленко.

Павленко отметил, что для ученых России - это возможность узнать о передовых технологиях исследования Арктики. "С точки зрения науки это исключительная возможность услышать, увидеть, дискутировать целый ряд проблем, которые имеют место в Арктике, где мы проживаем, и узнать мнение других людей, которые занимаются Арктикой тоже профессионально. Лукавить не будем: технологическая база наших западных партнеров с точки зрения изучения существенно выше, и данные, которые они получают, их выводы, они имеют определенное практическое и научное, безусловно, значение. Поэтому для нас это дополнительный информационный ресурс, и возможность расшевелить немножко молодежь, чтобы показать, что труд ученого интересен и романтичен", - сказал ТАСС Павленко.

Ученые и волонтеры

Ожидается, что в саммите примет участие около 400 ученых из как минимум 25 стран. "Очень много исследований проходит по всему Северному полушарию, мы ожидаем много участников из Германии, Великобритании, Португалии, Франции, Южной Кореи, Китая, который строит второй исследовательский ледокол", - пояснил ТАСС Поуп.

Как сказал журналистам заместитель председателя правительства Архангельской области Артем Вахрушев, у студентов и молодых ученых будет возможность принять участие в саммите в качестве волонтеров. "Мероприятие согласно международным стандартам принимает своих участников на основе членских взносов. Вариант участия для студентов и молодых ученых… волонтерское сопровождение и одновременно возможность пообщаться с учеными, которые занимаются фундаментальной наукой. [Организаторы] попросили, чтобы были волонтеры, чтобы сопровождать гостей", - сказа Вахрушев.

Неделя арктической науки - крупнейшая ежегодная международная встреча ученых, которые поддерживают и продвигают арктические научно-исследовательские проекты. Проведение саммита способствует международному сотрудничеству во всех областях арктических исследований.