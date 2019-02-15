Оттепель и сильный ветер ожидаются в предстоящие выходные в регионах ЦФО

ТАСС, 15 февраля. Синоптики прогнозируют оттепель до +5 и усиление ветра до 15-18 м/с на большей части Центрального федерального округа в предстоящие выходные, сообщили ТАСС в местных гидрометцентрах и пресс-службах областных управлений МЧС России.

Метеопредупреждение из-за сильного ветра объявлено в Тульской области. Непогода, по данным ГУ МЧС, может сохраниться и 16 февраля. "Ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 м/с", - отметили в пресс- службе.

По прогнозам синоптиков, порывистый ветер до 15 м/с ожидается в Тверской области, но в субботу характер погоды изменится. "Местами продет небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, возможен туман, на дорогах гололедица. Днем ожидает потепление до плюс 2-3 градусов", - сообщают синоптики регионального гидрометцентра. Аналогичные погодные условия 16 и 17 февраля прогнозируются в Брянской, Рязанской и Смоленской областях, где воздух в дневные часы может прогреваться до плюс 3-5 градусов.

Главное управление МЧС России по Владимирской области также информирует о неблагоприятных погодных явлениях 16 февраля. Порывы ветра в субботу могут достигать 18 м/с. Из- за перепадов температур на дорогах области возможна гололедица.

Режим повышенной готовности из-за погоды введен в Костромской области. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории области в ближайшие сутки ожидается мокрый снег, порывы ветра будут достигать 18 м/с. "В связи с ухудшением погодных условий и в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций распоряжением губернатора Сергея Ситникова в Костромской области введен режим повышенной готовности. Перед органами управления поставлена задача обеспечить безопасность населения и бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения", - говорится в сообщении на сайте администрации Костромской области.

Теплее всего в предстоящие выходные будет в Тамбовской, Воронежской, Липецкой и Курской областях. По данным местных гидрометцентров, поток атлантического воздуха вытеснит морозы и вернет в регионы оттепель. Столбики термометров здесь поднимутся до +5 градусов, местами пройдет мелкий дождь. Наибольшую опасность для автомобилистов будут представлять туман и гололедица на дорогах области.