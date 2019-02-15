Фургал: угроза подтопления села из-за оползня на Бурее в Хабаровском крае сохраняется

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Ближайшее к месту схода грунта на Бурее в Хабаровском крае село Чекунда остается под угрозой подтопления после завершения взрывных работ военными. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

В начале декабря 2018 года примерно в 70 километрах от села Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки, которая полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате было отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые назвали крупнейшим в стране за последние годы. Специалисты Минобороны России в январе-феврале расчищали затор, подрывая скальные породы, на этой неделе ведомство сообщило о завершении работ и устранении угрозы возникновения ЧС.

"Угроза [подтопления] была, есть и будет. Расчищено не до дна, метров 20-25 сняли, а 40 метров осталось, соответственно количество протекаемой воды во время осадков или таяния снега меньше, скорость меньше. При большом поступлении воды, будет затапливать. В селе и ранее, даже при благоприятных условиях, размывалось кладбище, а сейчас - опаснее", - сказал Фургал.

Он сообщил, что с апреля в этой местности круглосуточно будет дежурить группа спасателей. "Весной пойдет лед, а там большое количество поваленных деревьев, соответственно, будет затор, резкий подъем воды в начале мая - люди могут проснуться, а в домах будет вода. Летом дожди, а осенью снова затор", - пояснил губернатор.

Фургал напомнил, что дома в населенном пункте, где проживает более 100 человек, будут расселены. Ранее сообщалось, что на переселение людей потребуется порядка 300 млн рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.