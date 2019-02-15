Дагестан и Чечня создадут 3D-модель приграничных территорий

МАХАЧКАЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана и Чечни в ходе работы по согласованию границы создадут 3D-модель приграничных территорий, сообщил в пятницу на встрече с общественниками председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов.

"В соответствии с поручением президента России и распоряжением правительства РФ сегодня начата работа по согласованию границы между Республикой Дагестан и Чеченской Республикой. Будет создана 3D-модель приграничных территорий с использованием самого современного оборудования. Сама граница существует, и никакого ее передела не намечается. Если даже какие-то вопросы по границе возникнут, то они сначала будут решаться на уровне поселений приграничных районов, только после этого на уровне республики", - цитирует слова Шихсаидова информационно-аналитический отдел аппарата регионального парламента.

По его словам, сроки реализации этого проекта ограничены 2020 годом. Председатель Народного собрания предложил участникам встречи определиться с кандидатурами для привлечения к работе комиссии по цифровизации существующей границы.

Ранее сообщалось, власти Дагестана параллельно работе по установлению границы с Чечней проводят также межевание с Калмыкией и Ставропольским краем. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщал, что между регионами не возникает спорных моментов по границе.

Об установлении границ

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин распорядился подготовить целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов. Минэкономразвития РФ разработало 12 целевых моделей, которые были утверждены правительством РФ в январе 2017 года. К ним, в том числе, относится постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Власти субъектов к 2021 году должны завершить работу по установлению границ своих регионов и населенных пунктов. Сведения о границах должно облегчить постановку объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрацию прав, увеличить инвестиционную привлекательность спорных территорий, способствовать пополнению налоговой базы субъектов, сокращению имущественных споров у правообладателей, а также вовлечению в оборот земель.

Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр, а все сведения о границах регионов РФ, муниципальных образований и населенных пунктов поступают в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

По данным Росреестра, между субъектами РФ насчитывается 378 границ. На 1 декабря 2018 года в ЕГРН были внесены данные о 77 границах. В Центральном федеральном округе внесено 19 из 94 границ, Северо-Западном - шесть из 42, Южном - семь из 24, Приволжском - шесть из 79, Уральском - 14 из 29, Сибирском - 11 из 55, Дальневосточном - 14 из 28 границ. Отсутствуют сведения о границах субъектов Северо-Кавказского федерального округа.