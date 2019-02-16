Из села Териберка на побережье Баренцева моря впервые начали вывозить мусор

ТЕРИБЕРКА /Мурманская область/, 16 февраля. /ТАСС/. Проект по очистке от мусора побережья Баренцева моря стартовал в этом году в Мурманской области в рамках создания в регионе новой системы обращения с отходами. Он позволит остановить рост копившихся здесь десятилетиями свалок, а затем и ликвидировать их. Корреспондент ТАСС побывал в старинном приморском селе Териберка, откуда впервые в истории начали вывозить отходы в недавно созданный экотехнопарк для сортировки и дальнейшей утилизации.

Мусор арктического побережья

Териберка - село на побережье Баренцева моря на Кольском полуострове - обрело широкую известность после съемок фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", лента номинировалась на "Оскар". Теперь в Териберку ежегодно приезжают тысячи туристов, в том числе иностранных, здесь проходит международный фестиваль "Новая жизнь", строят гостиницы и базы отдыха. Но помимо красивейших видов арктического побережья, которые украсили в том числе и фильм, гости видят многочисленные горы мусора.

С советских лет отходы из Териберки просто сбрасывали в окрестностях села, где на морском побережье образовалась большая свалка. "Тогда было два варианта: возить мусор на свалки в других муниципалитетах или просто сваливать недалеко. Второй вариант был дешевле и проще, поэтому так всегда и делали, нанося ущерб экологической ситуации", - рассказал глава села Константин Багаев.

Зимой кучи мусора скрыты под снегом, но это лишь сезонное "улучшение". Настоящее решение проблемы началось в этом году: в Териберке расставили новые мусорные баки, появились места и для крупногабаритных отходов. Сейчас мусоровоз объезжает дворы по графику, собирает мусор и отправляет его в ангар на краю села. Здесь отходы перегружают в большие контейнеры, после чего большегрузная машина увозит их на переработку в экотехнопарк.

Путь до переработки

От Териберки до Мурманска, недалеко от которого расположен экотехнопарк с сортировочным комплексом и полигоном для размещения отходов, по единственной дороге 120 км, причем 40 из них приходится на грунтовку. Как рассказал ТАСС замдиректора мурманской компании "Управление отходами" Виталий Измайлов, каждая операция по транспортировке ТКО из села связана с трудностями. "Дорога идет по открытой тундре, зимой машины нередко сбиваются с трассы и без спецтехники не могут выбраться обратно", - отметил он.

При сильном ветре дорогу заметает, без грейдеров по ней не пройти. В сложности этой трассы корреспонденту ТАСС пришлось убедиться на собственном опыте, выталкивая машину из снега на обратном пути. "Тем не менее, с начала 2019 года из Териберки успешно вывезено более 100 кубометров твердых коммунальных отходов. Это произошло впервые в истории села", - рассказал Измайлов.

Как отметил глава села Константин Багаев, сейчас от земляков не поступает жалоб на проблемы с мусором - отходы вывозят четко по графику. Теперь Багаев уверен, что рост свалок в окрестностях села будет остановлен.

Ликвидация старых свалок

Но наладить регулярный вывоз собранного от жителей мусора - это только первый шаг, в дальнейшем предстоит решить проблему ликвидации отходов, накопленных за последние несколько десятилетий. Это сопряжено с рядом трудностей.

Как рассказал журналистам замминистра природных ресурсов и экологии Мурманской области Виталий Якубаускас, главная проблема состоит в том, что самая крупная свалка на побережье поблизости от Териберки образовалась на земле, принадлежащей Минобороны. Поэтому начать рекультивацию этой свалки возможно только совместно с военными. "Сейчас идут переговоры, после этого несколько месяцев потребуется на проект рекультивации, потом уже можно будет начинать непосредственно ликвидацию свалки и очистку земли", - сказал он.

Однако в том, что, несмотря на препятствия, это необходимо делать, в Минприроды сомнений нет. "Это водоохранная зона, берег Баренцева моря, а свалка не может не наносить вред", - сказал замминистра.

Пилотная система

Как отмечают в "Управлении отходами", сейчас Мурманская область - единственный регион в Арктической зоне России, где созданы мощности по сбору, транспортированию и сортировке ТКО. "Многое из того, что здесь реализовывается на практике, на Крайнем Севере не делали никогда", - отметил Измайлов.

Создание необходимой инфраструктуры началось в 2013 году в рамках пилотного в РФ проекта. Впервые была поставлена задача создать комплексную систему по обращению с ТКО, чего раньше в стране не делалось. Уже построены полигон ТКО мощностью не менее 250 тыс. тонн в год, мусоросортировочный комплекс и сеть мусороперегрузочных станций в закрытых военных городах, это позволит обеспечить решение проблемы отходов в северной части Мурманской области. Общий объем инвестиций в проект составляет почти 1,8 млрд рублей.

За январь 2019 года на объекты размещения и обезвреживания отходов Мурманской области поступило порядка 22 тыс. тонн ТКО. Часть из них пойдет на вторичную переработку, часть отправится на утилизацию. В ближайшее время планируется впервые начать вывоз отходов из труднодоступных поморских сел Терского района на побережье Белого моря, а также из поселений оленеводов в Ловозерском районе, куда добраться по земле можно только зимой.

Для области необходимость такой работы назрела давно. Ведь, по состоянию на конец 2018 года, в Мурманской области выявлено свыше 200 несанкционированных свалок.