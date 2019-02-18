Количество отключений тепла в Самаре за сезон выросло в 1,5 раза

САМАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Количества отключений тепла в Самаре в период отопительного сезона-2018/2019 выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Самарской области по итогам совещания по поводу роста аварийности на тепловых сетях.

"Среднее количество технологических отключений в сутки в течение отопительного сезона-2018/2019 выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. <…> Износ тепловых сетей на территории областной столицы достиг 75-80%", - говорится в сообщении.

По мнению министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова, филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" ведет недостаточную работу по обновлению тепловых сетей в городе. Власти поручили ПАО "Т Плюс" полностью возместить ущерб пострадавшим в результате отключений, предоставить в министерство аналитическую информацию по росту технологических отключений с указанием конкретных причин их возникновения, а также о причинах снижения капитальных вложений на модернизацию теплосетей в 2015-2017 годах.

Самарский филиал "Т Плюс" объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Самарской области: Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Тольятти. В состав филиала входят семь ТЭЦ и ГРЭС - Самарская ТЭЦ, Самарская ГРЭС, Безымянская ТЭЦ, Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Новокуйбышевская ТЭЦ-1 и Сызранская ТЭЦ, два Территориальных управления по теплоснабжению - в Тольятти и Новокуйбышевске, а также теплосетевые предприятия в Самаре и Сызрани.