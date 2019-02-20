МУРМАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Эксперты обсудят благоустройство моногородов на форуме в Мурманской области. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кольской горно-металлургической компании (Кольская ГМК, входит в "Норникель").

"Урбанисты и архитекторы, практики и эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Мурманской области, а также из совсем небольших городов и сел, соберутся, чтобы обсудить обустройство общественных городских пространств на пятом форуме социальных технологий "Город - это мы!" в Мурманской области", - сообщает пресс-служба.

Форум состоится 2 марта в Мончегорске, отдельная площадка форума пройдет 3 марта в поселке Никель. Это два моногорода, образованных вокруг предприятий "Норникеля".

Форум является площадкой для поиска совместных решений по благоустройству моногородов и организации досуга в них. При этом главными инициаторами этой работы должны стать сами горожане. Так, помимо дискуссий, участники в формате деловой игры будут искать идеи для развития общественных пространств и придумывать форматы досуга в родном городе. На дискуссиях будет обсуждаться, как при непосредственном участии горожан украсить городские улицы и парки, развивать и делать центрами ярких событий школы и библиотеки, продвигать туруслуги.

Откроют форум мастер-классы для горожан от актера театра и кино Андрея Урганта и чемпиона мира по биатлону Николая Круглова. Финальным мероприятием станет спектакль "Путевые заметки Андрея Урганта о волонтерах "Норникеля", актерами которого станут посредственно сами волонтеры. Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку общественного приюта Мончегорска "Дом с хвостом".

Форум социальных технологий является одним из мероприятий благотворительной программы "Мир новых возможностей" компании "Норникель". Он ежегодно проходит в Норильске и Таймырском (Долгано-Ненецком) районе, а также в Мончегорске и Печенгском районе Мурманской области при поддержке городских администраций. В рамках форума каждый год около 1,5 тыс. участников в каждом регионе вместе с приглашенными экспертами обсуждают значимые для жизни городов события и практики, делятся опытом и эффективными социальными технологиями.